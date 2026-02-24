24-го февраля на Rg.ru и Kp.ru вышли материалы авторства журналистов изданий с указанием «по материалам ФСБ России» о том, что созданный Павлом Дуровым Telegram стал средой, в которой себя вольготно чувствуют:
- террористы, в том числе совершившие теракт в «Крокусе»;
- криминалитет;
- торговцы детской порнографией;
- организаторы протестных акций разных лет.
Кроме того, в попрёк «Телеграму» ставится продажа сведений о жертвах украинских киллеров и координация их убийств через мессенджер. В пример приводятся Дарья Дугина, Владлен Татарский (Максим Фомин) и генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Отдельно подчёркивается, что иностранным спецслужбам Telegram выдаёт сведения о пользователях (это есть и в публичных датасетах, в статьях число запросов с раскрытой информацией оценивается в 5046; В России Telegram по собственным данным бота @transparency ничего не раскрывает).
Тут же озвучивается предупреждение в адрес Дурова:
Действия руководителя Telegram П. Дурова расследуются в рамках уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России.
В «Комсомольской правде», кроме того, приведены данные о типах требований и причинах по удалению информации из Telegram, которые были проигнорированы Telegram (отсортированы Roem по количеству, от большего к меньшему).
Максимальное количество требований к Telegram возникает в отношении недостоверной информации — таких запросов более 100 000. Призывов к экстремизму, вторая по популярности причина, — в десять раз меньше:
- Недостоверная информация — 104 093
- Призывы к экстремизму — 10 598
- Судебные решения (прочее) — 7405
- Наркотики — 3771
- Оправдание экстремистской деятельности — 4168
- Призывы к участию в массовых мероприятиях — 3431
- ЛГБТ* — 2596
- Незаконная финансовая деятельность — 2688
- Суицид — 2666
- Азартные игры — 2134
- Вовлечение несовершеннолетних — 2124
- Финансирование противника — 2162
- Детская порнография — 1369
- Поддельные документы — 1210
- Материалы экстремистских организаций — 1079
- Судебные решения (экстремистские) — 1748
- Средства обхода блокировки — 772
- Материалы нежелательных организаций — 471
- Продажа алкоголя — 225
- Постановления ФССП — 82
- Материалы террористических организаций — 46
- Пострадавшие несовершеннолетние — 6
- Порочащие сведения — 5
- Взрывчатые вещества и оружие — 4
- Оскорбление государственных символов — 3
Вероятнее всего, публикации содержат серьёзный намёк в адрес администрации Telegram, что больше всего не устраивает российские власти в действиях сотрудников мессенджера:
- неудаление указанных 100 000+ постов, к которым у РФ есть претензии;
- невыдача оперативно-значимой информации о пользователях Telegram по запросу правоохранителей;
