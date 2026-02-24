24-го февраля на Rg.ru и Kp.ru вышли материалы авторства журналистов изданий с указанием «по материалам ФСБ России» о том, что созданный Павлом Дуровым Telegram стал средой, в которой себя вольготно чувствуют:

террористы, в том числе совершившие теракт в «Крокусе»;

криминалитет;

торговцы детской порнографией;

организаторы протестных акций разных лет.

Кроме того, в попрёк «Телеграму» ставится продажа сведений о жертвах украинских киллеров и координация их убийств через мессенджер. В пример приводятся Дарья Дугина, Владлен Татарский (Максим Фомин) и генерал-лейтенант Игорь Кириллов.



Отдельно подчёркивается, что иностранным спецслужбам Telegram выдаёт сведения о пользователях (это есть и в публичных датасетах, в статьях число запросов с раскрытой информацией оценивается в 5046; В России Telegram по собственным данным бота @transparency ничего не раскрывает).

Тут же озвучивается предупреждение в адрес Дурова:

Действия руководителя Telegram П. Дурова расследуются в рамках уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России.

В «Комсомольской правде», кроме того, приведены данные о типах требований и причинах по удалению информации из Telegram, которые были проигнорированы Telegram (отсортированы Roem по количеству, от большего к меньшему).

Максимальное количество требований к Telegram возникает в отношении недостоверной информации — таких запросов более 100 000. Призывов к экстремизму, вторая по популярности причина, — в десять раз меньше:

Недостоверная информация — 104 093 Призывы к экстремизму — 10 598 Судебные решения (прочее) — 7405 Наркотики — 3771 Оправдание экстремистской деятельности — 4168 Призывы к участию в массовых мероприятиях — 3431 ЛГБТ* — 2596 Незаконная финансовая деятельность — 2688 Суицид — 2666 Азартные игры — 2134 Вовлечение несовершеннолетних — 2124 Финансирование противника — 2162 Детская порнография — 1369 Поддельные документы — 1210 Материалы экстремистских организаций — 1079 Судебные решения (экстремистские) — 1748 Средства обхода блокировки — 772 Материалы нежелательных организаций — 471 Продажа алкоголя — 225 Постановления ФССП — 82 Материалы террористических организаций — 46 Пострадавшие несовершеннолетние — 6 Порочащие сведения — 5 Взрывчатые вещества и оружие — 4 Оскорбление государственных символов — 3

Вероятнее всего, публикации содержат серьёзный намёк в адрес администрации Telegram, что больше всего не устраивает российские власти в действиях сотрудников мессенджера:

неудаление указанных 100 000+ постов, к которым у РФ есть претензии;

невыдача оперативно-значимой информации о пользователях Telegram по запросу правоохранителей;

