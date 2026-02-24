ФСБ через «Российскую газету» и «Комсомолку» предупредило Дурова о перспективах уголовного дела


24-го февраля на Rg.ru и Kp.ru вышли материалы авторства журналистов изданий с указанием «по материалам ФСБ России» о том, что созданный Павлом Дуровым Telegram стал средой, в которой себя вольготно чувствуют:

  • террористы, в том числе совершившие теракт в «Крокусе»;
  • криминалитет;
  • торговцы детской порнографией;
  • организаторы протестных акций разных лет.

Кроме того, в попрёк «Телеграму» ставится продажа сведений о жертвах украинских киллеров и координация их убийств через мессенджер. В пример приводятся Дарья Дугина, Владлен Татарский (Максим Фомин) и генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Отдельно подчёркивается, что иностранным спецслужбам Telegram выдаёт сведения о пользователях (это есть и в публичных датасетах, в статьях число запросов с раскрытой информацией оценивается в 5046; В России Telegram по собственным данным бота @transparency ничего не раскрывает).

Тут же озвучивается предупреждение в адрес Дурова:

Действия руководителя Telegram П. Дурова расследуются в рамках уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России.

В «Комсомольской правде», кроме того, приведены данные о типах требований и причинах по удалению информации из Telegram, которые были проигнорированы Telegram (отсортированы Roem по количеству, от большего к меньшему).

Максимальное количество требований к Telegram возникает в отношении недостоверной информации — таких запросов более 100 000. Призывов к экстремизму, вторая по популярности причина, — в десять раз меньше:

  1. Недостоверная информация — 104 093
  2. Призывы к экстремизму — 10 598
  3. Судебные решения (прочее) — 7405
  4. Наркотики — 3771
  5. Оправдание экстремистской деятельности — 4168
  6. Призывы к участию в массовых мероприятиях — 3431
  7. ЛГБТ* — 2596
  8. Незаконная финансовая деятельность — 2688
  9. Суицид — 2666
  10. Азартные игры — 2134
  11. Вовлечение несовершеннолетних — 2124
  12. Финансирование противника — 2162
  13. Детская порнография — 1369
  14. Поддельные документы — 1210
  15. Материалы экстремистских организаций — 1079
  16. Судебные решения (экстремистские) — 1748
  17. Средства обхода блокировки — 772
  18. Материалы нежелательных организаций — 471
  19. Продажа алкоголя — 225
  20. Постановления ФССП — 82
  21. Материалы террористических организаций — 46
  22. Пострадавшие несовершеннолетние — 6
  23. Порочащие сведения — 5
  24. Взрывчатые вещества и оружие — 4
  25. Оскорбление государственных символов — 3

Вероятнее всего, публикации содержат серьёзный намёк в адрес администрации Telegram, что больше всего не устраивает российские власти в действиях сотрудников мессенджера:

  • неудаление указанных 100 000+ постов, к которым у РФ есть претензии;
  • невыдача оперативно-значимой информации о пользователях Telegram по запросу правоохранителей;

