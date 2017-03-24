Ещё один рассказ из серии «их нравы» — это ж надо на ровном месте создать себе такую проблему, чтобы потом стартапу нашлось, что решать. Оказывается, в Голливуде каждый член съёмочной группы получает не только зарплату, но и бонусы в зависимости от всех успехов фильма. Вышел блокбастер в какой-нибудь Ботсване через полгода после главной премьеры, заработал там пару сотен тысяч долларов — по 2 бакса каждому участнику массовки положены. А раз положены — значит должны быть выплачены. А платят киностудии традиционно бумажными чеками. В итоге бухгалтерия каждой компании в индустрии умирает от учета и отправки тысяч чеков, а каждый сотрудник в индустрии умирает от того, что в десятках или сотнях копеечных чеков размазана существенная часть его дохода.

#стартапдня Exactuals написал облачный софт, который возвращает ситуацию в разумное русло — компании платят им одним большим траншем, а они собирают в единый платеж всё, что причитается зарегистрированному у них пользователю и отправляют его любым удобным способом, включая и бумажный чек, между прочим. Нововведение должно понравиться каждому разумному человеку, а кому не понравится — тот всё равно будет Exactuals пользоваться, они эксклюзивный договор с профсоюзом работников Голливуда подписали.

В принципе, обслуживание всей американской киноиндустрии — уже неплохой бизнес, некоторые бы на этом и остановились, но настоящий стартапер должен идти дальше. Такой острой боли, как у киношников, в других отраслях нет, но оплаты физикам штука для всех неприятная, и Exactuals считает, что сможет её облегчить. Если обычный сервис (ну, скажем, Uber) начнет платить через их платформу, то с него снимется два бизнес-процесса: выяснение реквизитов водителей и выписывание и рассылка бумажных чеков. Кроме того, Exactuals предлагает свой веб-интерфейс для получателей денег с информацией о выплатах — для какого-нибудь совсем маленького или совсем оффлайнового клиента это может быть подспорьем в разработке. Минусы такой интеграции совершенно очевидны — ещё одна зависимость, ещё одна комиссия, ещё одно место, из которого может утечь сверхчувствительная для бизнеса информация.

Насколько эта модель будет популярной, пока совершенно непонятно, клиентов со стороны у Exactuals пока нет или почти нет, но и вышли они на рынок буквально вчера — судьбоносный контракт с профсоюзом подписан только в начале февраля, до того про них никто не знал. В любом случае, Голливуд от стартапа уже никуда не денется.