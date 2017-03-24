Эксперты и участники рынка связи просят [открытое] правительство определиться с целесообразностью проведения предварительных испытаний технологических решений, которые понадобятся для исполнения «закона Яровой». Как утверждает куратор группы «Связь и IT» экспертного совета при правительстве Ирина Левова (речь о «Открытом правительстве» Абызова, а не Правительстве РФ Дмитрия Медведева), операторы связи готовы организовать пилотную зону на своих сетях при условии, что оборудование для пилота поставщики СОРМ предоставят бесплатно.

Игорь Ашманов, 1 октября 2016: «Я про такую группу при Правительстве не слышал. Может, чего не знаю. А при Открытом правительстве может быть что угодно, и это не повлияет ни на что».

Производители ООО «МФИ Софт» и ООО «Специальные технологии» могут предоставить решения для реализации закона во втором-третьем квартале 2017 года, следует из протокола совещания экспертного совета. Ранее против создания тестовых зон выступили представители ФСБ, по мнению ведомства, можно сразу преступать к развёртыванию необходимых систем.