Представители Twitter рассматривают возможность ввести платную подписку для профессионалов, популярных пользователей, брендов и СМИ. Платная версия будет включать аналитические данные, сведения о том, что пишут подписчики юзера, и оповещения о последних новостях. Кроме того, в команде сервиса подчеркнули, что в новой версии не будет рекламы. Об этом The Verge рассказали в компании.

Вероятно, проект будет работать на основе приложения компании Tweetdeck, с помощью которого можно подключиться одновременно к нескольким аккаунтам. Журналист The Huffington Post Эндрю Тавани разместил фотографию возможного дизайна приложения.

Scoop: Twitter is developing an 'advanced TweetDeck' that would be available for monthly subscription fee & feature a range of new features: pic.twitter.com/MlKw8xZlVS — Andrew Tavani (@andrewtavani) March 23, 2017

Пока компания не начала разрабатывать сервис, так как в настоящее время она проводит опрос среди пользователей Twitter, «чтобы оценить интерес к новой, улучшенной версии Tweetdeck».

«Мы регулярно проводим исследования среди аудитории, чтобы собрать отзывы о работе Twitter и лучше информировать о наших инвестиционных решениях, и изучаем несколько способов сделать Tweetdeck более ценным для профессионалов», — сообщил пресс-секретарь Twitter.

Платная подписка может стать важным источником стабильных доходов для компании, на фоне снижения роста выручки от рекламы. Это связано, в частности, с тем, что база пользователей Twitter практически не растёт, а цены на рекламу остаются достаточно высокими — в результате новые рекламодатели реже приходят на платформу.