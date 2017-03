Представители Twitter рассматривают возможность ввести платную подписку для профессионалов, популярных пользователей, брендов и СМИ. Платная версия будет включать аналитические данные, сведения о том, что пишут подписчики юзера, и оповещения о последних новостях. Кроме того, в команде сервиса подчеркнули, что в новой версии не будет рекламы. Об этом The Verge рассказали в компании.

Вероятно, проект будет работать на основе приложения компании Tweetdeck, с помощью которого можно подключиться одновременно к нескольким аккаунтам. Журналист The Huffington Post Эндрю Тавани разместил фотографию возможного дизайна приложения.

Scoop: Twitter is developing an 'advanced TweetDeck' that would be available for monthly subscription fee & feature a range of new features: pic.twitter.com/MlKw8xZlVS

— Andrew Tavani (@andrewtavani) March 23, 2017