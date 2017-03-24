Экс-глава «Вымпелкома» написал колонку о назначении нового главного редактора газеты «Ведомости». По мнению менеджера, решение поставить во главе редакции Илью Булавинова связано с желанием акционера переформатировать издание, чтобы оно лучше отвечало новым реалиям медиарынка.

«Ведомости» зависли между газетой и сайтом. Между бумажным и интернет изданием. Не определились что главное и где приоритет. А мир идет еще дальше — потребление контента идет в социальные сети и там концентрируется. Форма потребление контента кардинально меняется. Она уже изменилась. Да, команда экспериментирует. Но все это происходит очень медленно, без фокуса и правильно расставленных приоритетов. В силу малой аудитории «Ведомости» не интересны большим рекламодателям, интернет-трафик все сложнее монитизировать, да и технологиях монетизации газета, например, сильно отстает от РБК. Таким образом, «Ведомости» сегодня — убыточная газета с интернет-сайтом, — пишет Слободин.

При этом по мнению Слободина, у газеты не очень много шансов найти подходящий сценарий развития.