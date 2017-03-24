Игорь Бигдан (c сентября 2012 года по март 2014 года — директор по развитию Live Journal на Украине), со ссылкой на знакомых осведомлённых в делах Службы Безопасности Украины, сообщил, что его страна частично решила проблему с Артемием Лебедевым. Дизайнер, якобы, больше не попадёт на Украину в ближайшие 5 лет.
В начале марта в Киев приезжал известный украинофоб и просто самовлюблённый мудак Артемий Лебедев. Несмотря на то, что он уже год числится в базе «Миротворца» за незаконный въезд на территорию Крыма и ОРДиЛО, въезд в Украину для Лебедева не был закрыт. Так что он спокойной проехал, побывал в своём офисе и даже дал лекцию в некоем малоизвестном «арт-пространстве» Mezzanine в Киеве. […] Громкий скандал очевидно дошел и до СБУ, где оперативно исправили ошибку […] гражданину Лебедеву Артемию Татьяновичу, 1975 года рождения, запрещён въезд в Украину сроком на 5 лет.
В мае 2014 года, на фоне российско-украинских событий, глава киевской «Студии Лебедева» Александр Солонько ушёл заявив «Славу Украине». По одной из версий увольнение стало платой за патриотические взгляды, по версии самого Солонько — за создание профсоюза. Глеб Петров, занявший следом пост и. о. главы Студии Лебедева в Киеве, был уволен через два дня, как «бандеровец». Тем не менее «Студия» продолжила работу.
P. S. Архивная реплика Артемия Лебедева, про Крым и любовь к Украине:
Про Крым и любовь к Украине
Кстати, многие люди обиделись на мой пост про Крым, где я писал, что это идеальная операция, которой можно гордиться.
Друзья мои, я весьма далек от восхваления любых правителей, включая правителей моей собственной страны. Я восхищаюсь исключительно управленческими и менеджерскими способностями, потому что имею некоторое представление о том, как тяжело дается управление и достижение каких-либо результатов в наших широтах.
Россия настолько деградировала, что нам (студии) приходится матрешки заказывать в Китае (не шутка), а печать книг — в Латвии (тоже не шутка). Поэтому, когда вдруг власть умудряется что-то сделать безупречно (олимпиаду, забирание Крыма), я не вижу причин не воздать должного — это идеальные управленческие операции. Очевидно, очень сложные по структуре и очевидно очень эффективные на выходе. И бескровные, что важно. Украинцам понадобилось 100 убитых, чтобы скинуть президента. Крым взяли как пирожок с полки.
Украинцы обижаются, что Россия отобрала Крым. А я родился в СССР и мне было очень обидно, что от моей страны отпочковалось 14 разных стран. Просто это было уже давно и все привыкли.
У меня много заказчиков в России (очевидно), много — на Украине (http://artlebedev.ua) и достаточно много в Крыму (http://www.artlebedev.ru/everything/lider/, www.artlebedev.ru/everything/lale/, www.artlebedev.ru/everything/kuresh/, www.artlebedev.ru/everything/atr/, www.artlebedev.ru/everything/meydan/, www.artlebedev.ru/simcitytrans/bus-shelter-concept/).
Я не занимаюсь политикой и никогда не буду. Моя территория — дизайн. Наш офис в Киеве работает уже почти 15 лет. И к нам в студию всегда будут приходить те, кто понимает разницу между хуевым и охуенным дизайном. Русские, украинцы, крымские татары, американцы, антигуанцы и барбудцы, не говоря обо всех остальных.
Я просто объективно оцениваю картину происходящего. Так получилось, что Россия сегодня умнее и сильнее. А на Украине сегодня политический пиздец и ад (хотя начиналось все с благородных намерений). Признание этого факта никоим образом не может означать то, что русские и украинцы должны думать друг о друге как о врагах. Война между Россией и Украиной — такая же чушь, как война между Москвой и Питером. Этого не может быть никогда.
Наш магазин в Киеве несет убытки, потому что на Украине модно бойкотировать русские товары. Это бред сивой кобылы, сиюминутная обида, которая пройдет. Мы переживали и не такое. Никакой Путин не заставит меня думать про Украину как про врага.
Ну да, просто сейчас на Украине тупая (реально тупая, невероятно тупая) власть.
Это пройдет.
А любовь останется.
Кто не согласен, напомню древнюю китайскую мудрость: дорога в тысячу ли начинается с первого шага нахуй.
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Ну теперь заживут.
(меня недавно спрашивали: а как это, почему после поездки в Крым на Украину ехать не стоит? Лебедев же ездил. Ну вот и ответ)
Вообще, еще хорошо что только въезд ограничен, могли бы попробовать более существенное наказание.