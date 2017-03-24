Про Крым и любовь к Украине

Кстати, многие люди обиделись на мой пост про Крым, где я писал, что это идеальная операция, которой можно гордиться.

Друзья мои, я весьма далек от восхваления любых правителей, включая правителей моей собственной страны. Я восхищаюсь исключительно управленческими и менеджерскими способностями, потому что имею некоторое представление о том, как тяжело дается управление и достижение каких-либо результатов в наших широтах.

Россия настолько деградировала, что нам (студии) приходится матрешки заказывать в Китае (не шутка), а печать книг — в Латвии (тоже не шутка). Поэтому, когда вдруг власть умудряется что-то сделать безупречно (олимпиаду, забирание Крыма), я не вижу причин не воздать должного — это идеальные управленческие операции. Очевидно, очень сложные по структуре и очевидно очень эффективные на выходе. И бескровные, что важно. Украинцам понадобилось 100 убитых, чтобы скинуть президента. Крым взяли как пирожок с полки.

Украинцы обижаются, что Россия отобрала Крым. А я родился в СССР и мне было очень обидно, что от моей страны отпочковалось 14 разных стран. Просто это было уже давно и все привыкли.

У меня много заказчиков в России (очевидно), много — на Украине (http://artlebedev.ua) и достаточно много в Крыму (http://www.artlebedev.ru/everything/lider/, www.artlebedev.ru/everything/lale/, www.artlebedev.ru/everything/kuresh/, www.artlebedev.ru/everything/atr/, www.artlebedev.ru/everything/meydan/, www.artlebedev.ru/simcitytrans/bus-shelter-concept/).

Я не занимаюсь политикой и никогда не буду. Моя территория — дизайн. Наш офис в Киеве работает уже почти 15 лет. И к нам в студию всегда будут приходить те, кто понимает разницу между хуевым и охуенным дизайном. Русские, украинцы, крымские татары, американцы, антигуанцы и барбудцы, не говоря обо всех остальных.

Я просто объективно оцениваю картину происходящего. Так получилось, что Россия сегодня умнее и сильнее. А на Украине сегодня политический пиздец и ад (хотя начиналось все с благородных намерений). Признание этого факта никоим образом не может означать то, что русские и украинцы должны думать друг о друге как о врагах. Война между Россией и Украиной — такая же чушь, как война между Москвой и Питером. Этого не может быть никогда.

Наш магазин в Киеве несет убытки, потому что на Украине модно бойкотировать русские товары. Это бред сивой кобылы, сиюминутная обида, которая пройдет. Мы переживали и не такое. Никакой Путин не заставит меня думать про Украину как про врага.

Ну да, просто сейчас на Украине тупая (реально тупая, невероятно тупая) власть.

Это пройдет.

А любовь останется.

Кто не согласен, напомню древнюю китайскую мудрость: дорога в тысячу ли начинается с первого шага нахуй.