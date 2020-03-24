У Яндекса недавно появились (а сегодня уже исчезли) несколько вакансий надомных фрилансеров-переводчиков с русского и английского на финский, литовский, латвийский, эстонский и польский языки, а также переводчика с русского на турецкий. Им обещают «разнообразные» задачи, связанные с локализацией интерфейсом и переводом текстов.

Вакансии могут быть связаны с выводом на новые рынки продуктов Яндекса. Судя по ещё одной вакансии, Яндекс.Музыка локализуется в Узбекистане.

У Яндекс.Такси есть отдельный зарубежный бренд Yango, который работает в Финляндии и Израиле. На прошлой неделе финское приложение Yango начало запрашивать разрешение на запись звука. Эта функция должна позволить набрать сообщение водителю или название пункта назначения диктовкой. «Эта функция скоро может прийти в другие страны», уточняется в анонсе.

А израильский Yango вчера запустил «мгновенную доставку от двери до двери» как b2b-сервис для местных бизнесов.