Билл Гейтс предупреждает в 2015-м году о том, что человечество не готово к эпидемиям. И рассказывает, как это преодолеть (видео, 8 мин. (субтитры))


TL;DR: Билл рассказывает о том, как человечество повезло, что «эбола» становилась очень заразной только на финишной стадии жизни инфицированного, когда он уже не мог передвигаться и заражать других.
В следующий раз, говорит Билл, нам может так не повезти. Люди, распространяющие вирус, могут оказаться в силах для путешествий, походов на мероприятия и на работу. Технологические меры, развитие биотехнологий и технологий коммуникаций должны помочь справляться с эпидемиями будущего. У нас должны быть врачи-призывники для борьбы с эпидемиями и летучие отряды из них, готовые оказаться в любой точке мира и развернуть борьбу против эпидемического очага. Этого можно добиться объединяя медицинские и военные отряды, проводя симуляции по распространению вирусов, продвигая разработку вакцин. Все эти меры стоят очень недорого по сравнению с уроном от глобальной эпидемии. Не надо запасаться макаронами и тушёнкой, надо делать то, что я, Билл Гейтс, говорю. Если мы сейчас начнём, то к следующей эпидемии мы будем готовы. (аплодисменты)

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Этого можно добиться объединяя медицинские и военные отряды

    Раньше американские военные доставляли в развивающиеся страны демократию, спасая местное население от тиранов, скоро начнут доставлять вакцины, спасая от вирусов. Ляпота.

    PS Глобальной экономике необходим этот вирус, чтобы стряхнуть с себя все лишние свистелки-перделки, поправить здоровье маркоэкономике.

    Массовый переход на удаленную работу выявит очевидное, в мире масса профессий либо не нужна, либо легко автоматизируется с возможностью кратного сокращения занятых для выполнения требуемых задач. Список реально необходимых задач также будет серьезно перестроен в строну уменьшения.

    Человечество топчется на месте, перекладывает бумажки с места на место, вместо того, чтобы становиться космическим видом — главной задачей человечества на ближайшее столетие.

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    Юрий Синодов > Денис Демидов контекст

    Это иллюзия, что стряхивания сотрудника из офиса в дом это избавление от «жирка»

    Работнику в офисе достаточно квадратных метров. Дома, если он живёт не один, нужна конкретная такая рабочая зона.

    Она большая

    Это рабочий стол где-то, возможно комната. В офисе такие вопросы решаются.

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    Я не про экономию на офисе как таковом, я про то, что при массовом переводе на удаленку начнут оптимизироваться бизнес процессы. Придется тщательнее выстраивать KPI, ориентированный на результат, а не на пот.
    В результате чего может выясниться, что конкретная рабочая единица легко сокращается за ненадобностью вовсе.

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