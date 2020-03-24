TL;DR: Билл рассказывает о том, как человечество повезло, что «эбола» становилась очень заразной только на финишной стадии жизни инфицированного, когда он уже не мог передвигаться и заражать других.
В следующий раз, говорит Билл, нам может так не повезти. Люди, распространяющие вирус, могут оказаться в силах для путешествий, походов на мероприятия и на работу. Технологические меры, развитие биотехнологий и технологий коммуникаций должны помочь справляться с эпидемиями будущего. У нас должны быть врачи-призывники для борьбы с эпидемиями и летучие отряды из них, готовые оказаться в любой точке мира и развернуть борьбу против эпидемического очага. Этого можно добиться объединяя медицинские и военные отряды, проводя симуляции по распространению вирусов, продвигая разработку вакцин. Все эти меры стоят очень недорого по сравнению с уроном от глобальной эпидемии. Не надо запасаться макаронами и тушёнкой, надо делать то, что я, Билл Гейтс, говорю. Если мы сейчас начнём, то к следующей эпидемии мы будем готовы. (аплодисменты)
Лайв Тайпинг
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>Этого можно добиться объединяя медицинские и военные отряды
Раньше американские военные доставляли в развивающиеся страны демократию, спасая местное население от тиранов, скоро начнут доставлять вакцины, спасая от вирусов. Ляпота.
PS Глобальной экономике необходим этот вирус, чтобы стряхнуть с себя все лишние свистелки-перделки, поправить здоровье маркоэкономике.
Массовый переход на удаленную работу выявит очевидное, в мире масса профессий либо не нужна, либо легко автоматизируется с возможностью кратного сокращения занятых для выполнения требуемых задач. Список реально необходимых задач также будет серьезно перестроен в строну уменьшения.
Человечество топчется на месте, перекладывает бумажки с места на место, вместо того, чтобы становиться космическим видом — главной задачей человечества на ближайшее столетие.
Это иллюзия, что стряхивания сотрудника из офиса в дом это избавление от «жирка»
Работнику в офисе достаточно квадратных метров. Дома, если он живёт не один, нужна конкретная такая рабочая зона.
Она большая
Это рабочий стол где-то, возможно комната. В офисе такие вопросы решаются.
Я не про экономию на офисе как таковом, я про то, что при массовом переводе на удаленку начнут оптимизироваться бизнес процессы. Придется тщательнее выстраивать KPI, ориентированный на результат, а не на пот.
В результате чего может выясниться, что конкретная рабочая единица легко сокращается за ненадобностью вовсе.