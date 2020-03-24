TL;DR: Билл рассказывает о том, как человечество повезло, что «эбола» становилась очень заразной только на финишной стадии жизни инфицированного, когда он уже не мог передвигаться и заражать других.

В следующий раз, говорит Билл, нам может так не повезти. Люди, распространяющие вирус, могут оказаться в силах для путешествий, походов на мероприятия и на работу. Технологические меры, развитие биотехнологий и технологий коммуникаций должны помочь справляться с эпидемиями будущего. У нас должны быть врачи-призывники для борьбы с эпидемиями и летучие отряды из них, готовые оказаться в любой точке мира и развернуть борьбу против эпидемического очага. Этого можно добиться объединяя медицинские и военные отряды, проводя симуляции по распространению вирусов, продвигая разработку вакцин. Все эти меры стоят очень недорого по сравнению с уроном от глобальной эпидемии. Не надо запасаться макаронами и тушёнкой, надо делать то, что я, Билл Гейтс, говорю. Если мы сейчас начнём, то к следующей эпидемии мы будем готовы. (аплодисменты)