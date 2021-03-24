Российский даркнет-гипермаркет «Гидра» начал предлагать услугу обналичивания криптовалют с помощью закладок, обнаружили аналитики компании Elliptic, которая занимается безопасностью в сфере криптофинансов. За комиссию от 4,5% до 10% деньги, упакованные в вакуумные пакеты, закопают «на 5−20 см в глубину» за МКАДом. Услугу вызвало к жизни ужесточение регуляции оборота криптовалют, считают в Elliptic.

Hydra успела стать крупнейшим даркнет-рынком в мире, за 2020 год через неё прошли платежи в биткоинах на $1,4 млрд, почти в три раза больше, чем в 2018.

В 2019 году площадка заявила о планах провести ICO, но участие в нём оказалось потенциальным составом преступления, и в 2020 году в инвестиционный меморандум без официальных заявлений добавили текст о «переносе транснационального децентрализованного маркетплейса запрещённых товаров на неопределённый срок в связи с пандемией».

Тем временем, другие исследователи заметили новую тенденцию в даркнете и на хакерских форумах: помимо вакансий, там стали появляться объявления людей, ищущих «любую работу» и обещающих не задавать глупых вопросов.