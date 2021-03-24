Креативная инхаус-студия Magic Camp Яндекс Go предложила всем желающим придумать идею рекламной кампании для такси и выложила брифы от маркетологов Яндекса. Из них видно, что суперапп Яндекса планирует проложить дорогу к сердцам пользователей через их любовь к своим городам.

Кампания «Городские бизнесы» строится на тезисе «Мы обожаем предприимчивых людей и хотим, чтобы город процветал», с задачей «Чтобы люди думали: нам легко и удобно сотрудничать с Яндексом». Сотрудничество реализуется в виде развоза заказов и клиентов бизнесов, а также в том, что Яндекс «с любопытством изучает городской бизнес-ландшафт». С аналогичным акцентом описана кампания «Город будущего», задача которой — «Чтобы люди понимали, как Яндекс помогает развивать город». На скриншоте — бриф третьей «урбанистической» кампании «Любимые города».

Кроме того, Яндекс хочет простимулировать использование тарифа «Комфорт», приучить пристёгиваться в машине всех и всегда, а также объяснить родителям с детьми, почему надо вызывать машину с детским креслом.

Концепция Яндекс Gо как приложения «для всего в городе» была заложена в нем с самого начала, рассказывали Magic Camp в блоге. При выборе названия приложения рассматривались такие варианты, как «Город», «Урби».