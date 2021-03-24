Илья Перекопский, вице-президент Telegram, опроверг информацию о том, что в состоявшемся на днях размещении пятилетних бондов мессенджера на миллиард долларов под семь процентов годовых участвовал РФПИ.

Российский фонд прямых инвестиций -- «суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации, созданный правительством России в 2011 году для инвестиций в лидирующие компании наиболее быстрорастущих секторов экономики». В 2013 году РФПИ организовал совместный фонд с Mubadala, который, в свою очередь, представляет собой фонд национального благосостояния Объединенных Арабских Эмиратов под руководством правительства Абу-Даби.

Telegram подтвердил прессе участие Mubadala в размещении облигаций, фонд приобрёл их на $75 млн. Ещё $75 млн вложил в облигации, конвертируемые в случае IPO акции, Abu Dhabi Catalyst Partners. Об инвестициях в Telegram РФПИ заявили прессе его представители.

В середине 2020 года глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью РБК рассказывал, что с фондом Mubadala они вложили $2,3 млрд более чем в 50 проектов. Он также отмечал, что Mubadala не делает «ни одной сделки в России» без РФПИ, «но это не вопрос принуждения». Среди инвестиций партнеров, в частности, вложение $40 млн в онлайн-кинотеатр ivi осенью 2019 года вместе с консорциумом инвесторов. Ivi — лидер российского рынка видеосервисов по доходам. В 2018 году партнеры купили 49% компании «Газпромнефть-Восток», одного из крупнейших предприятий нефтедобычи в Томской области. Сейчас «Газпром нефти» принадлежит 51% этой компании, Mubadala Petroleum — 44%, РФПИ — 5%. В 2016 году РФПИ, Mubadala и другие ближневосточные фонды создали компанию PLT (ООО «Профессиональные логистические технологии»), которая должна стать одним из ведущих игроков российского рынка. Сейчас PLT принадлежит около 500 тыс. кв. м складов. В январе этого года РФПИ вместе с Mubadala и другими ближневосточными суверенными фондами купили у китайской Alibaba Group 7,85% акций в совместном предприятии «AliExpress Россия.

Представитель Mubadala рассказал Reuters, что уже расположивший в ОАЭ головной офис Telegram откроет официальное представительство в Абу-Даби.

В РФПИ позже уточнили, что купили «миноритарный пакет в инвестиции Mubadala в облигации Telegram» уже на вторичном рынке на $2 млн на следующий день после первичного размещения.