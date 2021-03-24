«Ростех» ещё раз обновил подготовленную для правительства дорожную карту развития технологий распределенных реестров. По сравнению с первой версией от середины 2019 года объем финансирования программы уменьшился в пять раз. Первоначально на блокчейн-технологии планировалось потратить 78,3 млрд рублей, в версии от конца 2019 года -- 36,45 млрлд, в последней версии -- 15,7 млрд.
Технологии распределённого реестра планировалось развивать в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика». Правительство задавалось целью «снизить порог входа на рынок для новых разработчиков информационных систем и сервисов, существенно снижающих транзакционные издержки всех участников», помочь игрокам с взаимодействием друг с другом и регуляторами, поддержать аналитикой, создать условия для развития и применения законодательства.
Спад блокчейн-хайпа в России наметился и у коммерческих компаний, заинтересованность в инвестициях в блокчейн у них оказалась в три раза ниже, чем в 2018 году.
2018 году о планах инвестировать в применение технологии в ближайшие один-три года заявляли 30% опрошенных компаний, в 2020 году — уже только 9%. Среди иностранных респондентов доля таких компаний оказалась выше — 15%. Зато растет инвестиционная привлекательность других цифровых технологий в России, например алгоритмов искусственного интеллекта, коммерческой и промышленной робототехники.
В опросе Dell Technologies участвовали 200 компаний из России и 4,3 тыс.— по миру, в том числе из технологической, нефтегазовой отраслей, сферы телекоммуникаций, медико-биологического сектора, здравоохранения, страхования и финансовых услуг.
Добавить Нет комментариев