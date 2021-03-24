«Коммерсант» нашёл у «Вымпелкома» домен check-fast.ru, где на момент публикации предлагался сервис проверки контрагента по номеру телефона. При попытке воспользоваться сервисом выдавалось сообщение об ошибке и предложение оставить свои данные. За 99 рублей можно было узнать данные по одному номеру, за 699 рублей подписаться на месяц неограниченных проверок:

Уточнялось, что в отчёте по номеру будет оценка риска мошенничества со стороны его владельца, его благонадёжности и кредитного рейтинга, наличие его в базе террористов и экстремистов, место проживания, ссылки на соцсети. Утверждалось, что информация выдаётся при согласии владельца номера, а «в базе более 150 млн номеров». Как именно владелец номера будет подтверждать готовность делиться информацией, не указывалось (крупнейший бот для пробива «Глаз Бога» недавно заявил, что тоже теперь выдаёт информацию только с согласия субьекта, но это согласие человек автоматически даёт при пользовании определёнными услугами, после чего и попадает в базы данных).

Позже «Билайн» закрыл доступ к сайту и заявил, что «готовит кампанию по информированию о том, как не стать жертвой мошенников»:

Сайт check-fast.ru является маркетинговым инструментом, созданным в рамках исследования спроса и ожиданий, а не функционирующим сервисом, вся информация на нем не является достоверной.

Опрошенный «Коммерсантом» юрист считает, что сайт нарушает закон и занимается фактически фишингом:

Страница фактически не предоставляет услуг «пробива», а, судя по всему, под видом оформления оплаты собирает данные потенциальных клиентов — имя, номер телефона и e-mail, так что это действительно очень похоже на оценку потенциального спроса на подобные сервисы, говорит зампред комиссии московского отделения Ассоциации юристов России Александр Савельев. Но, утверждает юрист, даже в таком «тестовом» режиме сервис уже нарушает законодательство, так как пользователи вводятся в заблуждение относительно целей сбора данных: это не оплата услуг, а получение информации. «То, что происходит, мало отличается от такой практики „выуживания“ персональных данных, как фишинг», — полагает господин Савельев.

Незаконна и выдача соцсетей по номеру телефона: «с правовой точки зрения эта связка уже образует персональные данные, распространение которых без согласия субъекта запрещено».