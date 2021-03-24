Верхняя палата российского парламента провела заседание рабочей группы с участием ФНС и Росфинмониторинга по вопросу запрета треш-стримов. Это прямые видеоэфиры, в которых блогеры делают с другими людьми странные и опасные вещи, в том числе по запросу подписчиков, и получают от них пожертвования. Недавно в ходе треш-стрима погибла девушка.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков после этого случая предложил предложил ввести уголовную ответственность за «трэш-стримы» со штрафами или лишением свободы сроком до шести лет. Член Совфеда Ольга Ковитиди предложила уголовно наказывать донатеров.

Однако по результатам заседания рабочей группы ФНС приступила к разработке поправок в закон, которые позволят взять с треш-стримеров налоги на пожертвования. С «обычных» стримеров налоги брать пока не планируется, соответственно, поправками придётся дать определение треш-стримам и механизм отделения донатов на них от остальных.

Росфинмониторинг дополнительно предложил регистрировать как ИП и треш-стримеров, и обычных.