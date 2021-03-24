Верхняя палата российского парламента провела заседание рабочей группы с участием ФНС и Росфинмониторинга по вопросу запрета треш-стримов. Это прямые видеоэфиры, в которых блогеры делают с другими людьми странные и опасные вещи, в том числе по запросу подписчиков, и получают от них пожертвования. Недавно в ходе треш-стрима погибла девушка.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков после этого случая предложил предложил ввести уголовную ответственность за «трэш-стримы» со штрафами или лишением свободы сроком до шести лет. Член Совфеда Ольга Ковитиди предложила уголовно наказывать донатеров.
Однако по результатам заседания рабочей группы ФНС приступила к разработке поправок в закон, которые позволят взять с треш-стримеров налоги на пожертвования. С «обычных» стримеров налоги брать пока не планируется, соответственно, поправками придётся дать определение треш-стримам и механизм отделения донатов на них от остальных.
Росфинмониторинг дополнительно предложил регистрировать как ИП и треш-стримеров, и обычных.
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Это всё, что нужно знать об эффективности. Два облезлых стримера — и будут за ними гоняться и плодить документы гигатоннами.
Тысячи групп уродливых татуажников, подзаборных барышень и косметологов, приводящих к точно такой же смерти людей от сепсисов, гепатитов, СПИДов — это норма?
Миллионы дрочевозок, загорождающих пожарные проезды, что гибнут люди ежедневно, да и просто давящих — это тоже норма?
Так что, думаю, единственная цель вообще убить видеопродакшен, чтобы все шли в подзаборные онлайн-кинотеатры за 1999р/мес.