Около трети IT-специалистов думают о релокации


«Коммерсант» пишет о планах IT-специалистов в связи с изменениями на рынке по нескольким источникам. Портал «Хабр Карьера» опросил почти 3 тыс. IT-специалистов, в том числе разработчиков, администраторов и тестировщиков. Выяснилось, что в поиске работы находится почти половина (47%) опрошенных, при этом каждый третий (33%) сотрудник ищет работу в иностранной компании с релокацией, почти половина (46%) планирует в этом году начать учить иностранный язык. В целом 77% опрошенных заявили, что их компании столкнулись с трудностями в течение последнего месяца: например, 60% из-за санкций ищут новые инструменты для работы, а в 32% остановили или уменьшили наем сотрудников.

Запрос на позиции с релокацией вырос, на рынок вышли даже те кандидаты, которые не были в активном поиске работы, подтверждает руководитель по подбору направления IT в рекрутинговой компании Benchmark Екатерина Селезнева. По ее оценке, переезд рассматривают 60–70% IT-специалистов, ищущих работу: «Основные направления — Армения, Грузия, Турция, Казахстан, Сербия». Многие российские компании сейчас не предпринимают явных шагов в сторону увеличения зарплат, а случаи увольнения и сокращения есть, но пока не носят массовый характер, говорит Селезнева. По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций, Россию уже покинули 50–70 тыс. IT-специалистов, в апреле к ним могут присоединиться еще 70–100 тыс. человек.

Запрограммированные на отъезд

Лучшие комментарии

  • Контекст комментария

    Игорь Ашманов Сам себе компания

    РАЭК называет числа типа "70 000 уехали, а ещё 100 000 уедут".
    Если прижать к фуршетному столику и строго спросить за базар, оказывается, что это не исследование, не опросы, а "мы чатики читаем и прикидываем".
    Ну то есть чистые фантазии.
    Я предложил в АРПП сделать реальный опрос, там всё-таки 217 компаний-разработчиков.

    Ну, а выборка Хабра — понятно, какая. Она всегда в среднем хочет уехать, кажную секунду. Но всегда в среднем не едет.
    Выборка "опрашиваем ищущих работу" — тоже смещённая по понятной причине.

    Есть прекрасное на Ленте — интервью с отъехавшими:
    https://lenta.ru/articles/2022/03/23/russian_caucasus/

    Там прекрасны и мотивы, и уровень рационализации и планирования, и "тонкая душевная организация", и частота слова "мобилизация".
    Ну и собственно профессии и компетенции.
    Это тоже не выборка, а чятег (на профессиональном волапюке "глубинные интервью"), но тем не менее познавательно.

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    Юрий Синодов Roem.ru

    По-моему, на том же Хабре регулярно бывали вопросы о том, рассматриваете ли вы возможность отъезда на работу за рубеж, и там были цифры, что чуть ли не половина готова уехать

    В режиме "Трёх сестёр", конечно: "вот если мне предложат оффер на 10 000 баксов в месяц, да ещё и в попку поцелуют при переезде — тогда перееду"

    Но обычно реальность чуть менее шоколадная, а паритет покупательной способности денег в России для айтишника слишком шоколаден. Особенно для того, кто пашет через какой-нибудь Одеск на иностранца.

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    Игорь Ашманов Сам себе компания

    РАЭК называет числа типа "70 000 уехали, а ещё 100 000 уедут".
    Если прижать к фуршетному столику и строго спросить за базар, оказывается, что это не исследование, не опросы, а "мы чатики читаем и прикидываем".
    Ну то есть чистые фантазии.
    Я предложил в АРПП сделать реальный опрос, там всё-таки 217 компаний-разработчиков.

    Ну, а выборка Хабра — понятно, какая. Она всегда в среднем хочет уехать, кажную секунду. Но всегда в среднем не едет.
    Выборка "опрашиваем ищущих работу" — тоже смещённая по понятной причине.

    Есть прекрасное на Ленте — интервью с отъехавшими:
    https://lenta.ru/articles/2022/03/23/russian_caucasus/

    Там прекрасны и мотивы, и уровень рационализации и планирования, и "тонкая душевная организация", и частота слова "мобилизация".
    Ну и собственно профессии и компетенции.
    Это тоже не выборка, а чятег (на профессиональном волапюке "глубинные интервью"), но тем не менее познавательно.

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    Алёша Муромец

    Да, а Одеск — нет, Поэтому я написал Одеск

    так одеск уже 7 лет как называется апворк. шутка в этом была. а вот их письма счастья — https://i.imgur.com/jG82U0j.png
    собсна из всего моего круга знакомых ((IT-специалистов)) главная проблема щас — это обналичка внутри РФ хоть чего нибудь с запада. непонятно почему ребята многоходовочники могут под кокс самолёт выделить, а однодневок в какой-нибудь армении для отмыва it-денег не могут быстро наделать. сделали бы "серый коридор" нормальный — вообще никто бы воду не мутил. идейных айтишников исчезающе мало в тусовке. ну там и идеалы уровня монологов главных героев из анимэ. и это уже другая история.

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    Юрий Синодов > Алёша Муромец контекст

    Тьфу, блин, развелось

    Ну, тогда у Хьюстона будут проблемы. По общению с одним чуваком, например, которому тяжело получать деньги из-за рубежа, его контора, оказывается, обнаружила, что независимому контрактору, не сотруднику, можно переводить крипту.

    Ну и дальше как-то процесс, ожидается, через неё.

    Но это всё выглядит каким-то нестабильным способом существования. Типа "казахская виза на казахскую симку", которую Казахи прихлопнут в любой момент, когда Штаты уточнят свою позицию по данному вопросу.

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    Юрий Синодов > Игорь Ашманов контекст

    Я думаю, что сотовые операторы достаточно уверенно могут посчитать количество выехавших из страны, симки вряд ли народ выкинул.

    Дальше из них стоит попытаться вычленить количество айтишников. Не знаю. Кто ходит на stack overflow и habr чаще чем два раза в месяц?

    На стате Роема вообще не видно прироста Армении и Грузии. Вот США выросли вдвое, но всё равно доля маленькая, может просто интерес к новостям вырос.

    Можно глянуть на стату любимых технарями 3dnews, например, там нет прироста заметного Грузии и Армении: https://www.liveinternet.ru/stat/3dnews.ru/countries_hits.html?id=25&id=48&id=51&id=checked&show=rebuild+graph&per_page=50&report=countries_hits.html

    Может быть 70 000 всего уехало, из них айтишников тысяч десять

    Такой вот у меня пол-палец-потолок.

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