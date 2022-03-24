«Коммерсант» пишет о планах IT-специалистов в связи с изменениями на рынке по нескольким источникам. Портал «Хабр Карьера» опросил почти 3 тыс. IT-специалистов, в том числе разработчиков, администраторов и тестировщиков. Выяснилось, что в поиске работы находится почти половина (47%) опрошенных, при этом каждый третий (33%) сотрудник ищет работу в иностранной компании с релокацией, почти половина (46%) планирует в этом году начать учить иностранный язык. В целом 77% опрошенных заявили, что их компании столкнулись с трудностями в течение последнего месяца: например, 60% из-за санкций ищут новые инструменты для работы, а в 32% остановили или уменьшили наем сотрудников.

Запрос на позиции с релокацией вырос, на рынок вышли даже те кандидаты, которые не были в активном поиске работы, подтверждает руководитель по подбору направления IT в рекрутинговой компании Benchmark Екатерина Селезнева. По ее оценке, переезд рассматривают 60–70% IT-специалистов, ищущих работу: «Основные направления — Армения, Грузия, Турция, Казахстан, Сербия». Многие российские компании сейчас не предпринимают явных шагов в сторону увеличения зарплат, а случаи увольнения и сокращения есть, но пока не носят массовый характер, говорит Селезнева. По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций, Россию уже покинули 50–70 тыс. IT-специалистов, в апреле к ним могут присоединиться еще 70–100 тыс. человек.