Число заказов по доставке еды из ресторанов в России с 1 по 20 марта снизилось на 12–15% по сравнению с аналогичным периодом в феврале, следует из данных ресурса «Чек индекс». В сервисе CloudPayments подсчитали, что в эти же даты онлайн-оборот доставки готовой еды снизился на 18% в денежном выражении, а число заказов – на 16%. Аналитики сервиса считают, что такое снижение спроса на доставку готовой еды может быть обусловлено пересмотром трат из-за экономических сложностей – люди стали реже заказывать готовую еду и перешли на готовку дома.

Падение онлайн-доставки из ресторанов подтверждают их владельцы. По ресторанам «Мясо и рыба», включая франчайзинг, падение в онлайне составило порядка 20%, говорит основатель сети, вице-президент федерации рестораторов и отельеров России и омбудсмен по ресторанному бизнесу Москвы Сергей Миронов. О том, что вторую неделю на 10–15% падает доставка, говорит и ресторатор Станислав Лисиченко («Китайские новости»). Он считает это снижение небольшим и пока – на коротком промежутке времени – некритичным.