Сбер разместил на площадке госзакупок ЦБ РФ запрос на «Оказание образовательных (консультационных) услуг по теме "Китайский язык в сфере профессиональной коммуникации (базовый уровень)"». Компания хочет услышать предложения по цене за очное или дистанционное обучение одного слушателя, на которое придётся 228 академических часов за два года.

Закупка была размещена 20 марта, в день прибытия в Москву председателя КНР Си Цзиньпина. Заявки принимаются до 3 апреля, исполнитель будет выбран 25 апреля.

Ещё в конце декабря 2022 года первый зампред Сбербанка объявил об открытии филиала банка в Китае до конца 2023 года. В этом же году должен открыться офис в Мумбаи (один в Индии уже есть в Нью-Дели).