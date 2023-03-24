Из пяти тысяч российских смартфонов AYYA T1, ввезённых в Россию из Китая полтора года назад, пока куплено только около 18% (905 штук). Гаджет разработан компанией «СмартЭкоСистема», входящей в контур "Ростеха". Он ориентирован на безопасность, доступно аппаратное отключение камеры и микрофона.

Изначально AYYA T1 стоил ~19 тысяч рублей. К марту 2023 крупные маркетплейсы стали продавать его по цене от 7,5 до 13,5 тысяч. Чтобы окупить затраты, телефон надо продавать не меньше, чем за 11 тысяч, сказал один из экспертов "Ведомостей".

Представитель «СмартЭкоСистемы» объяснил снижение цены «специальными акциями, а также стремлением компании предоставить доступ к технологиям безопасности широкому кругу пользователей», но другие эксперты уверены, что смартфон и не был изначально предназначен для "широкого круга пользователей", поэтому успешность его розничных продаж ничего не значит. Устройство нужно "для тестирования российской операционной системы «Аврора» и поставки в государственные структуры". Эльдар Муртазин вообще назвал ошибкой кого-то из сотрудников компании выпуск AYYA T1 в розничную продажу.