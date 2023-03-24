Из пяти тысяч российских смартфонов AYYA T1, ввезённых в Россию из Китая полтора года назад, пока куплено только около 18% (905 штук). Гаджет разработан компанией «СмартЭкоСистема», входящей в контур "Ростеха". Он ориентирован на безопасность, доступно аппаратное отключение камеры и микрофона.
Изначально AYYA T1 стоил ~19 тысяч рублей. К марту 2023 крупные маркетплейсы стали продавать его по цене от 7,5 до 13,5 тысяч. Чтобы окупить затраты, телефон надо продавать не меньше, чем за 11 тысяч, сказал один из экспертов "Ведомостей".
Представитель «СмартЭкоСистемы» объяснил снижение цены «специальными акциями, а также стремлением компании предоставить доступ к технологиям безопасности широкому кругу пользователей», но другие эксперты уверены, что смартфон и не был изначально предназначен для "широкого круга пользователей", поэтому успешность его розничных продаж ничего не значит. Устройство нужно "для тестирования российской операционной системы «Аврора» и поставки в государственные структуры". Эльдар Муртазин вообще назвал ошибкой кого-то из сотрудников компании выпуск AYYA T1 в розничную продажу.
«Модель AYYA T1 фактически появилась два года назад ещё в пандемию. Это опытная партия — 5 тыс. штук. Она построена на двух вариантах системы: есть вариант системы на Android 11, есть вариант с «Авророй», то есть российской платформой. Вариант с «Авророй» рассматривался всегда не как бытовой продукт, который можно купить в магазине, а вариант для разработчиков. Несколько тысяч штук используются разработчиками приложений системы, чтобы обкатывать всё. В свободную продажу поступило чуть больше тысячи аппаратов, они почти все проданы, но популярными быть они не могли по определению — очень высокая цена, и на фоне прямых конкурентов цена была в два раза выше. Изначально было понятно, что продаваться всё это не будет.
Летом прошлого года на фоне патриотических настроений зачем-то компания сделала рекламу для этого смартфона, раздавала его блогерам, чтобы они говорили, насколько он крут и хорош — именно версии на Android, иногда версию на «Авроре» показывали. В целом продукт не был предназначен для массовых продаж изначально, измерять его успех именно ими невозможно. Продукт создавался как модель для разработчиков, в этом качестве с ним всё в порядке».
«Конкретно модель AYYA T1 не имеет никаких перспектив. Это было изначально понятно — он не строился для массового рынка. Зачем его пытались подсветить, создать какой-то вокруг него информационный шум, не очень понятно. С первых дней существования этой модели было ясно, что партия в 5 тыс. штук будет первой и последней. Это kit для разработчиков, не более того. То, что он пошёл в розницу частично — это идея кого-то, видимо, из сотрудников компании. Зачем это было делать, вообще непонятно. Сегодня мы собираем негатив с точки зрения продаж. Он вообще не должен был продаваться. Было много громких заявлений, что процессоры «Скиф» будут российские в нём, что тоже невозможно изначально. Сегодня реальность такова».
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ну за 7 можно взять чисто для тестирования и отправки фидбека