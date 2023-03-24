Совет по образованию округа Сан-Матео, где расположена штаб-квартира Meta, добавил Facebook к ответчикам иска, в котором обвиняет социальные сети в «кризисе психического здоровья» подрастающего поколения. Среди других ответчиков иска Google, TikTok и Snap. Жалоба похожа на первый в своем роде иск, поданный в январе государственным школьным округом Сиэтла, в котором утверждается, что компании разработали свои платформы так, чтобы вызывать привыкание и предоставлять вредный контент подросткам. Несколько других школьных округов в регионах от Флориды до Аризоны также подали иски, как и десятки отдельных молодых людей и их родителей.

Главный исполнительный директор Meta Марк Цукерберг в прошлом выступал за школьную реформу, в том числе почти десять лет назад выделил $120 млн на школы в районе залива Сан-Франциско. Но в 116-страничной жалобе Facebook и Instagram названы помехой для общества и обвиняются Meta и другие компании в рэкете, грубой халатности, заговоре и недобросовестной конкуренции. Совет по образованию Сан-Матео заявляет, что направляет «беспрецедентные ресурсы» на помощь детям, пострадавшим от чрезмерного увлечения смартфонами, отвлекая деньги от традиционных целей обучения на решение психологических проблем, которые «не имеют исторического аналога», включая рост числа самоубийств. Проблемы, связанные с зависимостью от социальных сетей, были освещены на слушаниях в Конгрессе в четверг, где исполнительный директор TikTok Шоу Чу попытался противостоять попытке американских законодателей и администрации Байдена заставить китайскую материнскую компанию ByteDance. продать свои акции подразделения или заблокировать его в США. На слушании присутствовали родители 16-летнего мальчика, который покончил с собой после использования TikTok. Пара подает в суд на ByteDance, утверждая, что TikTok отправил их сыну более 1000 видеороликов, связанных с самоубийством членовредительством.