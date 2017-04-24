Навигация и карта «Яндекса» будут платными для коммерческих пользователей — таксопарков, курьерских служб и прочего бизнеса. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Для использования этих сервисов им придется получить специальную лицензию, условия которой разработают после тестирования. Тестирование формата начнется в этом году, подготовка — с 1 мая. Сначала изменения коснутся «Навигатора», затем — «Карт». По словам экспертов, это риск для компании, так как пользователи могут перейти на альтернативные бесплатные продукты.
Модель сервисов будет похожа на модель приложения «Карты» для бизнеса. В нем есть бесплатные лимиты для использования картографических данных и технологий «Яндекса» в сторонних проектах. Платное использование и весь функционал настраиваются под клиента и его задачи.
Согласно данным компании, в марте аудитория «Навигатора» в России составила 11,5 миллионов человек. Всего мобильными приложениями геосервисов «Яндекса» воспользовались 21,9 миллионов.
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Просто любопытно: мировое соглашение ФАС с Гуглом на это как-то повлияло?
> Де-факто «Яндекс.Навигатор» уже требует платы за коммерческое использование, рассказал «Ъ» владелец одного из проектов в сфере курьерской доставки для e-commerce.
> «Разработчики предупредили: при превышении определенного месячного лимита запросов с одного сервера система начнет работать со сбоями. После того как мы вышли приблизительно на 1 тыс. запросов в месяц, так и произошло,— говорит источник «Ъ».
В смысле — «лимита запросов с одного сервера»? То есть, речь не про Навигатор, а про «запросы с сервера»? Так это API, которое и так у всех платное. Как всегда, всё переврали.
Роем, как всегда, в погоне за громким заголовком, не читает суть новости. Первое предложение говорит о том, что это касается компаний, а не конечных таксистов и курьеров. Но громкий заголовок, а не суть — это всё для роема.
Это синекдоха.
Непонятна новость. Около года назад я, из интереса, смотрел, какие условия использования карт гугля и яндекса в коммерческом проекте, и обнаружил, что всё, что сложнее простого показа карты и меток на ней — требует оплаты за число обращений по API-ключу. Особенно запросы поиска адреса итп. Разве приложения таксистов не относятся сюда же?