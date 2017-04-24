Навигация и карта «Яндекса» будут платными для коммерческих пользователей — таксопарков, курьерских служб и прочего бизнеса. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Для использования этих сервисов им придется получить специальную лицензию, условия которой разработают после тестирования. Тестирование формата начнется в этом году, подготовка — с 1 мая. Сначала изменения коснутся «Навигатора», затем — «Карт». По словам экспертов, это риск для компании, так как пользователи могут перейти на альтернативные бесплатные продукты.

Модель сервисов будет похожа на модель приложения «Карты» для бизнеса. В нем есть бесплатные лимиты для использования картографических данных и технологий «Яндекса» в сторонних проектах. Платное использование и весь функционал настраиваются под клиента и его задачи.

Согласно данным компании, в марте аудитория «Навигатора» в России составила 11,5 миллионов человек. Всего мобильными приложениями геосервисов «Яндекса» воспользовались 21,9 миллионов.