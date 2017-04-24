Яндекс.Браузер стал корпоративным браузером Сбербанка. Сейчас он установлен на компьютерах около 50 тысяч специалистов банка. В дальнейшем он появится ещё на десятках тысяч рабочих мест, говорится в сообщении «Яндекса».

Сбербанк использует версию Яндекс.Браузера для организаций, которая вышла в марте этого года. Сборка для Сбербанка отличается внешне и позволяет быстро переходить к ресурсам, которые нужны сотрудникам. Так, в неё добавлены ссылки на сервисы банка, статьи в Wikipedia и информационные ресурсы. Управление браузером происходит с помощью групповых политик — правил, которые распространяются на все компьютеры сети. В частности, Сбербанк применяет групповые политики для дополнительной защиты внутренней информации.

Для Cбербанка мы сделали кастомизированную версию, с быстрым доступом к их ресурсам, оформлением и поддержали ряд их внутренних политик по безопасности. То есть это немного более продвинутая версия той, что есть на сайте корпоративного браузера, — сказал представитель Яндекса.

В «Яндексе» уточнили, что Сбербанк будет использовать браузер бесплатно, никаких отчислений в пользу интернет-компании не предполагается.

В начале февраля 2017 года стало известно, что «Яндекс» готовит версию браузера для правительства Москвы, об этом рассказал заместитель руководителя департамента информационных технологий столицы Андрей Белозеров в интервью агентству «Москва». Сейчас, по словам представителя «Яндекса», эта версия проходит тестирование.

По данным Liveinternet, Яндекс.Бразузер — третий по популярности браузер в России по среднемесячной аудитории за последние три месяца. Аудитория Яндекс.Бразузера составляет 12,6 млн человек (мобильная и декстоп версии), доля рынка 10,1%. На первом месте Google Chrome (аудитория 69,7 млн), на втором — Mobile Safari с аудиторией 15,7 млн человек.