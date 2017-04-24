«Ростелеком» запустит партнёрскую платформу для перепродажи облачного софта партнеров. Об этом говорится в материалах государственных закупок оператора. Сейчас он закупает услуги по внедрению и поддержке площадки за 134,6 миллионов рублей. Запуск запланирован на сентябрь 2017 года. По подсчетам «Ростелекома», в первый год работы площадкой будут пользоваться 1000 клиентов, во второй год наберется 2800 человек, в третий — 9700.

Через IT-платформу «Ростелеком» планирует продавать антивирусы «Лаборатории Касперского», Dr.Web, ESET NOD32, McAfee и Trend Micro, облачный офис Microsoft Office 365 и российский «МойОфис», системы управления взаимоотношениями с клиентами ASoft CRM, а также систему «МойСклад». Потом оператор собирается продавать продукты 1С, «Мегаплан» и софт от дистрибуторов. Сейчас «Ростелеком» занимается продажами некоторых облачных продуктов на своем сайте.

Как рассказал «Ведомостям» представитель оператора Андрей Поляков, цель новой площадки — сократить время вывода на рынок новых продуктов. «Это можно сделать, автоматизировав бизнес-процессы, начиная с подключения партнерских услуг, управления подписками и заканчивая взаиморасчетами с поставщиками и партнерами», — добавил Поляков.