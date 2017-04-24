Сын депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева Роман Селезнев приговорен в США к 27 годам заключения по обвинению в кардинге. Суд Сиэтла вынес Селезневу близкий к максимальному срок, в том числе из-за того, что нанесенный им ущерб оценен в $169 млн. До этого момента максимальный срок за компьютерные преступления получал Альберт Гонзалес, осужденный также за каридинг в США на 20 лет.

Прокурор Аннет Хейз назвала дату внесения приговора «черным днем для хакеров по всему миру». По ее словам, США намерены преследовать всех, кто подозревается в атаках на американский бизнес, независимо кто пострадал, крупный банк, или небольшая пиццерия. По словам Хейз, американские власти намерены «сотрудничать с партнерами по всему миру», чтобы привлечь виновных к ответственности.

Отец Романа Валерий Селезнев, уверен, что речь в данном случае шла не о сотрудничестве, а о похищении гражданина России на территории третей страны, такую же оценку поддерживает и МИД России. Летом 2014 года Селезнев был задержан американскими спецслужбами в аэропорту Мальдив, когда он возвращался со своей семьей из отпуска в Москву.

По версии американского правосудия, в период с 2009 по 2011 год Селезнев при помощи уязвимости в ПО, обслуживающем кассовые аппараты, похищал данные о кредитных картах американских граждан. В частности он получил данные с 32 тысяч кредитных карт посетителей сети ресторанов Broadway Grill в Сиэтле. Также жертвами хакера стали сеть ресторанов Schlotzsky’s Deli в Айдахо, разработчик ПО Active Network в Мэриленде, ювелирная сеть Day’s Jewelers в штате Мэн, заведения Latitude Bar and Grill на Манхэттене и зоопарк Phoenix Zoo в Аризоне.

По данным следствия, на ноутбуке Селезнева, который был изъят у него после ареста содержал данные приблизительно о 1,7 млн кредитных карт, а от его действий пострадало более 500 американских компаний. Селезнев не использовал полученные им финансовые данные самостоятельно, а перепродавал их через специализированные сайты заинтересованным лицам. Именно проследив такие объявления на сайтах кардеров американским спецслужбам удалось вычислить самого Селезнева.

Селезев через своего адвоката распространил заявление в котором говорится:

Я был похищен США, и они знают, что это правда. Теперь они хотят послать сигнал всему миру, используя меня в качестве пешки. Я уважаю и понимаю необходимость правосудия, но сегодня правосудия не было.

При этом его адвокат также заявил СМИ, что Селезнев «готов возместить ущерб жертвам кибермошенничества».