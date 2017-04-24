Основатель крупнейшего китайского интернет-холдинга Alibaba Джек Ма заявил на конференции предпринимателей в Чжэнчжоу, что из-за изменений, которые Сеть внесла в мировую экономику, людей ожидают 30 лет «социальных конфликтов и боли» во всех отраслях и жизненных сферах. По мнению предпринимателя, миру нужно изменить системы образования и научиться взаимодействовать с роботами, чтобы смягчить удар, вызванный автоматизацией и интернет-экономикой.