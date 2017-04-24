Намерение «Яндекса» брать плату с бизнеса [но не с рядовых путешественников] за использование навигационных сервисов «стало неожиданностью» для профсоюзников, например межрегионального профсоюза работников общественного транспорта, заявил РБК председатель организации Ярослав Щербинин. […] Не ждал счёта за использование «Яндекса» и председатель профсоюза столичных таксистов Вячеслав Смирнов. В Uber напомнили, что водитель может воспользоваться навигатором на личном телефоне. Владельцы таксопарков порассуждали об отключении от «Яндекса» и своей пользе для него. Платные «Навигатор» и «Карты» пока не обсуждаются в разрезе возможного конфликта интересов между Яндекс.Такси, заинтересованными в бесплатных картах, картографическими сервисами «Яндекса», которые хотели бы продать карты, и реакцией на потенциальный конфликт интересов конкурентов через антимонопольные органы.

В Uber план «Яндекса» прокомментировали с безразличием. «Водителям Uber предоставляется выбор: либо пользоваться навигатором внутри приложения Uber, либо пользоваться любым другим навигатором». Uber пересел на свои навигационные разработки в марте 2017 года. Ранее Uber, как и другие сервисы, использующие SDK Google, платил за использование Maps API, затем решился вложить $500 млн в собственные карты.

Генеральный директор «Такси Ритм» Дамир Курмаев предположил, что его таксопарк, может быть, перейдёт с «Яндекса» на другие сервисы.

Управляющий делами службы заказа такси «Ангел» Игорь Медведев допустил, что у «Яндекса» может сократиться число входящих данных от навигационных программ, необходимых для расчёта загруженности дорог: «откуда «Яндекс» берет эти данные? Большая часть трафика поступает с устройств [водителей такси]. Если они создадут ситуацию, когда количество этих устройств уменьшится, то качество построения альтернативных маршрутов ухудшится».

Примечание Roem.ru: в действительности входящих данных может остаться много. Во-первых, по крайней мере в Москве, «Яндекс» собирает логи движения такси через Яндекс.Такси, а не только картографические приложения; во-вторых, никто не мешает собирать данные с такси-приложения пассажира такси, а не с приложений для водителей; наконец, сами московские власти регулярно требуют от такси сдавать данные о перемещении по городу и ещё с 2010 года «Яндекс» участвует в обобщающих данные проектах таких учреждений, как столичный «Центр организации дорожного движения». Если данных не хватит властям — меры против скрывающих данные такси примут власти. Наконец, в самом «Яндексе» утверждают, что на дорогах сравнительно мало такси, и можно обойтись без их данных: «На точность пробок введение лицензий не повлияет, большинство данных о загруженности движения мы получаем от обычных пользователей».