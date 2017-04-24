РБК опубликовала отчет за 2016 год с комментариями аудитора Deloitte. Его результаты важны в свете предполагаемой продажи бизнеса медиахолдинга. Отчет аудитора говорит о том, что РБК по-прежнему стоит меньше, чем долг компании, а положительная динамика финансовых результатов обусловлена в первую очередь изменениями в стоимости различных валют, несмотря на то, что в 2016 году группа показала существенный рост на в целом падающем рынке.

На 31 декабря 2016 года сумма чистых активов РБК (стоимость активов компании за минусом всех долговых обязательств) была отрицательной и составляла $218 млн, или 13 242 млн рублей. Прибыль группы в 2016 году составила 2 103 млн рублей по сравнению с 4 783 млн рублей убытка в 2015 году. Положительная динамика по большей части была обусловлена укреплением курса рубля и соответствующей переоценкой стоимости долга РБК, большая часть которого номинирована в долларах. Положительный эффект на прибыль РБК составил 2 964 млн рублей.

Помимо эффекта кросс-курсов, на результаты РБК повлияли мероприятия по повышению рентабельности бизнеса. В частности предварительные результаты первого квартала 2017 года показали, что коммерческие расходы группы снизились на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В Deloitte отметили, что выручка от услуг хостинга и регистрации доменов в первом квартале 2017 года была на 5% выше, чем в 2016 году.

Также в отчете говорится, что руководство основного акционера медиакомпании группы ОНЭКСИМ как и раньше подтвердило, что в случае необходимости, имеет возможность «обеспечить финансовую поддержку в объемах, требуемых для погашения обязательств, подлежащих уплате в течение следующих 12 месяцев.»

В конце марта РБК РБК опубликовала отчетность за 2016 год. Выручка группы составила 5,582 млрд рублей, рост по сравнению с 2015 годом — 10%. Выручка медийного сегмента бизеса, куда входят газета и телеканал, а также «РБК Стиль», Autonews.ru и «РБК Недвижимость» выросла на 7% и составила 2,989 млрд. Вторым по размеру выручки оказался сегмент «В2 В инфраструктура», куда входит хостинговый и доменный бизнес. Выручка этого сегмента составила 2,065 млрд рублей, увеличившись на 15%.