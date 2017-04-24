Издание The Financial Times совместно с компанией Alpha Grid провело исследование, как лица, принимающие деловые решения, пользуются социальными сетями. В опросе приняли участие 367 человек из Британии, континентальной Европы, Америки и т. д. Средний возраст участников — 52 года. 26% из них работают в сфере финансовых услуг. 65% респондентов — руководители и топ-менеджеры.

Для просмотра новостей чаще всего респонденты пользуются такими площадками, как LinkedIn, YouTube и Facebook. Наименее популярными оказались WhatsApp, Instagram и Snapchat.

Наиболее посещаемые платформы для просмотра видео — новостные сайты (например, издания FT.com, WSJ.com и прочие) и сайты для обмена видео (например, YouTube). Социальные сети расположились на третьем месте, а веб-сайты брендов (такие, как Apple.com, Samsung.com) оказались на последнем.

ЛПР смотрят видео: утром, в обед, после обеда, вечером, на ходу:



76% (из 343 респондентов, зрителей онлайн-видео) смотрят видео на ноутбуке, 74% используют смартфон, 66% — планшет, 61% — настольный ПК и 2% — другое.

Также из 343 респондентов, которые обычно потребляют видео-контент, 57% ответили, что находят полезным скачивание видео, чтобы посмотреть его позже. 49% респондентам не нравится смотреть видео, которые больше 3 минут. 87% считают видео с автоматическим запуском навязчивыми. 83% смотрят ролики только из тех источников, которым доверяют. 20% смотрят видео только для развлечения.

На вопрос, делятся ли респонденты видео, 38% ответили «иногда», 34% делают это «очень редко», 18% никогда не делятся. Регулярно рассылают или показывают ролики только 10% опрошенных. Большинство при этом отправляют ролики с помощью электронной почты.