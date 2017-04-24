«ВКонтакте» опубликовало разъяснения, как будет работать новая модель монетизации сообществ. 21 апреля «ВКонтакте» и «Одноклассники» запустили тестирование партнерской программы для сообществ. Сообщества смогут долю от рекламных доходов, получаемых соцсетями, Раньше группы сами привлекали рекламодателей и тратили на это свои ресурсы. Подключив партнерскую программу, они смогут сосредоточиться на создании контента, а доход будут получать от рекламы, которую социальные сети будут привлекать напрямую на свою площадку.

Сообщества по-прежнему могут размещать записи из «Биржи ВКонтакте» и напрямую, но теперь они могут использовать автоматизированную монетизацию от «ВКонтакте», либо комбинировать старые способы заработка с новым. Заработок зависит от многих факторов — возраста и интересов аудитории, частоты выхода записей и географического положения. Во время закрытого тестирования 1000 показов рекламных записей в среднем приносила администраторам от 15 до 25 рублей, говорится в сообщении социальной сети. Рекомендованная цена за тысячу показов для «Биржи Вконтакте» составляет 10−15 рублей за тысячу кликов.