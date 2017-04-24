Директор по технологиям «Яндекса» Михаил Парахин дал большое интервью «Медузе»:

Можем ли мы побороться с Google? Я в любой стране готов это делать и захватить долю, но, к сожалению, так, как мы сейчас это делаем, получается экономически неоправданно. Чтобы людям внушить, рассказать про то, что у тебя есть поиск; чтобы создать такой поиск, который действительно может быть сильно лучше Google, чтобы у людей была причина переключаться — все эти затраты не окупаются полученной когда-нибудь потом прибылью. Ведь Google в свое время приходил в разные страны практически на пустое место. Конечно, не везде — кроме России, Чехии, Южной Кореи и еще пары стран. Baidu, когда Google пришел в Китай, был довольно слабым с технической точки зрения, и государству пришлось его поддерживать. «Яндекс» справляется безо всякой государственной поддержки.

«Яндекс» появился в России в 1997 году, еще когда Google не существовало. И им тяжело нас выбить отсюда. Но и нам захватывать другие рынки просто экономически невыгодно. Google это часто делает просто идеологически — чтобы не было конкурентов. Я уверен, что они в итоге вложили денег в Россию больше, чем заработали здесь. Но они себе могут это позволить, а нам другие рынки нужны, по сути, только для ярмарки тщеславия. Это мне не кажется правильным.