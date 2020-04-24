«Ведомости» протестировали колонку «Капсула» с голосовым помощником «Маруся».

Основные функции устройства работают как ожидалось, выделены несколько идеологических вещей:

Во-первых, «Капсула» заточена под использование сервисов Mail.ru, позвонить другу в Facebook или Telegram она не готова, что логично. Но с музыкой и ВКонтакте она работает хорошо.

Во-вторых, оказалось, что для понимания того, что человек говорит колонке, на неё приходится кричать, что можно отнести к детским болезням.

(из смешного: она урчит, когда её гладишь)