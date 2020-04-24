Банк "Хоум Кредит" изменил условия начисления кэшбэка по картам с программой лояльности "Польза". Большинство сайтов сравнения банковских карт по кэшбэку называли эту карту лучшей.

Кэшбэк с 27 апреля не будет начисляться за оплату онлайн товаров и услуг из категорий, по которым Центробанк решил ограничить максимальное значение эквайринговых комиссий в рамках мер по поддержке граждан и экономики. А именно: продукты питания, кафе и рестораны; здоровье и красота; бытовая техника и электроника; одежда; товары повседневного спроса. Под эти категории попадают большинство интернет-магазинов и сервисов. Изменились у "Хоум Кредит" и условия повышенного кэшбэка.

По тем же категориям товаров не будет с 1 мая по 30 сентября начислять кэшбэк "Газпромбанк", а с 6 мая -- "Кредит Европа Банк".

Банк России принял решение ограничить максимальное значение эквайринговых комиссий по онлайн-покупкам и установить их на период с 15 апреля по 30 сентября 2020 года на уровне не более 1% (в настоящее время эквайринговая комиссии в среднем составляет 1,2–2,2% в зависимости от типа карты или категории товара).

Платежные системы снизили до 0,7% межбанковскую комиссию, которую банк-эквайер, обслуживающий магазин, платит банку-эмитенту карты покупателя. "Размер эквайринговой комиссии «прямо влияет на размер вознаграждения банку, который выпустил карту покупателя и, конечно, на банковские программы лояльности, которые в основном построены как раз из расчета данного вознаграждения", цитирует РБК письмо клиентам банка.

"Тинькофф Банк", обычно тоже оказывающийся на первых местах рейтингов по кэшбэку, решил пока не менять его условия. Но, по мнению опрошенных РБК экспертов, ближе к лету и другие банки начнут пересматривать свои программы лояльности, чтобы сократить потери.