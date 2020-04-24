Объем бесплатных SMS с уведомлениями от органов власти, на которые операторы тратятся, вырос в три раза. Количество маркетинговых рассылок, на которых операторы зарабатывают -- упал на четверть. Последнее объясняется не только замедлением рынка из-за коронакризиса, но и тем, что компании переходят на push-уведмоления. Рост объема рассылок в Минкомсвязи объясняют в первую очередь призывами к самоизоляции и информированием по порядку вывоза граждан России из-за рубежа. Для абонентов эти рассылки бесплатны, а операторы тратят на них десятки миллионов рублей, по оценке опрошенных "Коммерсантом" экспертов.
Затраты операторов на SMS обсудили в ходе онлайн-конференции ComNews "Сети связи, контент и цифровые сервисы в России против COVID-19". Там же Минкомсвязи сообщила, что "услышала" просьбу сотовых компаний не требовать пока выполнения одного из пунктов "закона Яровой" о ежегодном увеличении объема хранилищ пользовательского трафика на 15%. Представительница МТС указала в ходе конференции на то, что предсказать влияние развития пандемии на динамику трафика сейчас невозможно. Другие участники, включая представителя Яндекса, указали на резкий рост видеотрафика, который к тому же нет смысла хранить, например, онлайн-концерты.
Алексей Соколов, директор по развитию сетевой инфраструктуры ООО "Яндекс", заявил: "Конечно, трафик надо собирать и записывать - нашим "органам" надо помогать. Но что именно собирать и как дальше с этим работать? Я не очень понимаю, как "органы" будут работать с петабайтами информации, например с записями концертов.
Замглавы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов сказал, что требуются не изменения в закон Яровой, а изменения в постановление правительства РФ №445 от 12 апреля 2018 г. Этот документ, определивший правила хранения операторами связи переписки, разговоров и иных сообщений пользователей, требует в течение пяти лет ежегодно на 15% увеличивать емкости технических средств накопления информации.
"Консолидированное мнение отрасли, которое к нам поступило за подписью множества участников рынка, с просьбой о моратории на два года на 15%-ный рост емкости, мы взяли в обсуждение. Мы доложили в правительство об инициативе операторов связи. Решение надо будет согласовывать, в том числе и с коллегами из других ведомств. С одной стороны, с учетом роста трафика, нужно увеличивать емкости хранения даже больше, чем на 15%, а с другой стороны, необходимо учитывать состояние отрасли, которая сейчас вынуждена без подъема тарифов переваривать большие объемы данных. Надо найти компромисс между двумя трендами, которые являются противоположными"
Добавить Нет комментариев