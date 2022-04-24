Кнопка Яндекс.Новостей, оставшаяся на стартовой странице мобильного Яндекс.Браузера, также была убрана из браузера, как и набор ссылок на топовую пятёрку новостей.
Яндекс.Новости полностью покинули стартовую Я.Браузера
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Причины и последствия украинского кризиса — лекция профессора политологии чикагского университета Джона Миршаймера 24
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Фейковое цунами. Как распознавать фейки про спецоперацию на Украине 61
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Доклад Ашманова: как заставить платформы отказаться от плохого контента 189
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Пять главных ошибок в разговоре о средствах массовой информации. Для начинающих 25
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