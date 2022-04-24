Яндекс.Новости полностью покинули стартовую Я.Браузера


Кнопка Яндекс.Новостей, оставшаяся на стартовой странице мобильного Яндекс.Браузера, также была убрана из браузера, как и набор ссылок  на топовую пятёрку новостей.

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