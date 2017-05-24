Основатель издания «Канобу» Гаджи Махтиев вместе с техническим директором Алексеем Горностаевым запустили сервис Rawg.io, который сочетает в себе рекомендательную систему для игр и соцсеть. Об этом Махтиев рассказал «Роем!» в интервью.

Это глобальный сервис, который будет решать проблему дискавери в играх. […] Первая релизная версия была в начале апреля. Мы получили фидбек от первых тестеров. Вторая тест-группа у нас была в конце апреля. […] Мы делаем крупнейшую игровую базу, и на базе этой базы — прости за тавтологию — кроссплатформенный рекомендательный сервис. Сейчас геймер играет на двух-трёх-четырёх платформах, а правила этих платформ не позволяют рекламировать кого-то с конкурирующей платформы. PlayStation Store никогда не будет промоутить игры конкурента. Мы сделаем афишу, которая будет отвечать на вопрос «во что поиграть?». Это самый популярный вопрос, который люди задают друзьям или Google. Сейчас афиши игр — это сервисная функция размазанная по разным медиа. У сериалов, музыки и кино это сделано намного лучше. […] Netflix и GoodReads являются нашими ориентирами. [Н]о Netflix даёт сразу конечный продукт — просмотр. Мы не даём конечного продукта — возможность играть, но мы собираем данные со всех доступных платформ и даем рекомендации. Нашей целью является создание персонального ассистента, который будет помогать геймерам с выбором игры.

Как пояснил Махтиев, сервис разрабатывался с осени. Всего было потрачено около $100 000, которые предприниматели взяли у «семьи и друзей». Махтиев надеется, что летом они смогут привлечь от $500 000 при оценке в $5 000 000. Как компания разделена между Горностаевым и Махтиевым, последний не раскрывает.

Игры находятся за пределами импульсной покупки. Причина как в стоимости (60 $ за консольную игру), так и в особенностях конкретного медиа. Игры — развлечения интерактивное, они требуют времени (части 20+ часов на прохождение), умения и сильного вовлечения от игрока. Поэтому к процессу выбора многие покупатели подходят серьезнее, чем в других домашних развлечениях. Мнения друзей, пресса, записи геймплея — все изучается и помогает принять решение. Прямо сейчас RAWG — это коллекция твоих игр. Можно отмечать пройденные и игры на будущее, создавать коллекции, делиться ими с друзьями, находить единомышленников, быть в курсе новинок. […] Сейчас у нас есть первая версия и мы активно работаем над тем, чтобы в RAWG было все то, что пользователи ожидают видеть в социальном рекомендательном сервисе. Возможность оценить и поделиться впечатлением об игре, объединяться в группы по интересам — все это «must have» для такого проекта, — сказал «Роем!» Горностаев.

Горностаев говорит, что кроме них над проектом работают ещё три человека, которые в разное время работали в Game Insight, Bookmate и LAM. Они разрабатывают сервис с прицелом на глобальную аудиторию, русскоязычной версии у него пока нет.