«Яндекс» купит спутниковые снимки мира (180 млн км²) высокого разрешения у «Сканэкс» и Airbus Defenсe and Space, которая проводит спутниковую съемку и продает данные «Сканэксу». Последняя компания работает над подготовкой продукта к запуску и адаптацией к «Яндексу». Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на члена совета директоров «Сканэкса» Сергея Недорослева и представителя «Яндекса».

По словам руководителя управления геопродуктов «Яндекса» Андрея Стрелкова, приобретенные снимки обновят спутниковый слой Яндекс.Карт и улучшат геосервисы. Кроме того, картографы компании смогут уточнять «Карты» — добавлять новые дороги, границы лесных массивов и объекты в населенных пунктах.

«Яндекс» покупает спутниковые снимки с 2013 года у Airbus и Digital Globe, рассказал представитель первой компании. Сумма настоящего контракта остается неизвестной. Недорослев сообщил, что соглашение действительно 3−5 лет. В 2011 году, когда «Яндекс» и «Сканэкс» договорились о поставках снимков 10 млн км² поверхности, партнер «Сканэкса» заявлял, что сумма контракта составляла более $6 млн.