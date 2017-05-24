Гендиректор и соучредитель Группы компаний «Желдорэкспедиции» Евгения Назарова стала единственным владельцем «А+А Эксист-Инфо», которая контролирует онлайн-магазин автозапчастей Exist.ru. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со сылкой на ЕГРЮЛ. В начале 2017 года Назарова купила 70% компании, а сейчас ей перешла оставшаяся доля Валерия Чикина, Юрия Буковникова и Юрия Полякова. Сделка закроется в течение этого года. Вся компания «А+А Эксист-Инфо» оценивается примерно в $42 млн.