Неделю назад стало известно, что Telegram получил письмо-приглашение Роскомнадзора прислать в ведомство данные о юрлице своего проекта — с перспективой внесения программы в российский Реестр организаторов распространения информации. Представители Telegram заявили, что «ни одно правительство или спецслужба в мире не получили ни бита информации от нас». Любые данные в мессенджере, уточнили они, зашифрованы: «Ключи, необходимые для расшифровки данных, разделены на несколько частей и физически хранятся в нескольких других дата-центрах. При этом все дата-центры находятся в разных юрисдикциях, так что для того, чтобы заставить Теlegram выдать какие-либо данные, потребуется нереалистичный уровень сотрудничества между несколькими государствами».

Тем не менее, сегодня министр связи Николай Никифоров заявил, что не видит предпосылок для блокировки Telegram в России, передаёт корреспондент «Роем!».