FunCorp, материнская компания развлекательного сервиса iFunny, запустил акселератор развлекательных стартапов FunCubator. Заявки принимаются до до 18 июня. В рамках него в стартапы будет вложено $10 млн долларов за 2 года, сообщили «Роем!» в компании.

«Мы намерены поддержать команды, которые умеют создавать из фана настоящую ценность для пользователей. Нам интересны, в первую очередь, мобильные сервисы, использующие возможности открытых платформ и обладающие высокой виральностью», — Виктор Захарченко, управляющий партнёр FunCubator.

Проекты в FunCubator будут проходить двухэтапное развитие с регулярными трекшн-сессиями, обучением и обязательными экзаменами. Помимо денег, акселератор предоставит отобранным проектам обучение и доступ к своей аудитории. В планах акселератора осуществить три набора стартапов за два года.

Компания FunCorp основана в 2004 году в Пензе. В 2017 году суммарная суточная аудитория продуктов компании составляет 4 миллиона человек, основная часть которых проживает в США.