Депутаты от «Единой России», зампред думского комитета по информполитике Мария Мукабенова, Николай Николаев, и депутат от КПРФ Александр Ющенко, внесли в Госдуму законопроект (файл .pdf) об обязанности операторов связи заключать типовые договора с организаторами сервисов-мессенджеров и обязанности блокировать мессенджеры работающие без договора. Законопроект предлагает организаторам идентифицировать пользователей мессенджера по абонентскому номеру. И передавать сообщения лишь известных организатору пользователей. Передача сообщений неизвестных организатору пользователей мессенджерам запрещена. Законопроект содержит и несколько других требований к мессенджерам и операторам. Если не исполняются перечисленные и все остальные требования законопроекта, оператор обязан заблокировать доступ к мессенджеру (участие суда в блокировке мессенджера предусмотрено, но выглядит формальностью — обязанность блокировки прямо вписана в законопроект и не подразумевает той или иной гибкости).

Полная исполнимость, например, требования по идентификации абонентов выглядит невероятной, если допустить, что абонентский номер пользователь купил не у российского оператора связи. Подавляющее большинство пользователей таких популярных мессенджеров как Viber, WhatsApp, Facebook Messenger, Skype живёт не в России, они заведомо не пользуется услугами российских операторов связи и не имеют российских абонентских номеров. С другой стороны, требования законопроекта легко выполнимы, если и собственный мессенджер и собственные абонентские номера распространяет сам оператор, или сами российские операторы связи, действующие в одном правовом поле.

Медиа-коммуникационный союз (МКС), чьими учредителями являются, в частности, российские сотовые операторы и крупнейшие провайдеры — «МТС», «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн»), «МегаФон» и «Ростелеком» — хотел обязать мессенджеры и почтовые сервисы идентифицировать пользователей ещё летом прошлого года. В августе 2016 источники «Ведомостей» узнали, что соответствующие поправки в законы о связи готовятся к передаче на согласование российскому вице-премьеру. Как и в законопроекте Мукабеновой, Николаева, Ющенко, в предложении МКС содержалась идея блокировать неотрегулированные мессенджеры. Идея приписана союзу операторов, а не самим операторам, тем не менее, ни один из сотовых операторов не выразил своего частного отношения к законопроекту МКС. Никто не отстранился от идеи союза, и не заявил своим абонентам или прессе, что именно в его сети владельцам мессенджеров (как правило это иностранные компании) не придётся заключать договора или ему не нравится идея заблокировать мессенджеры. Представители МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele2 отказались дать комментарий журналистам «Ведомостей» — то есть молчаливо продемонстрировали согласие с МКС и готовность поменять условия обслуживания своих абонентов.