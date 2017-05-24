Cтруктуры «Газпромбанка», третье по активам в России, создают дочернюю диджитал-компанию, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников на банковском рынке. Сейчас идёт пилот проекта, запуск намечен на начало следующего года. Компания будет разрабатывать мобильные приложения и другие продукты для онлайн-банкинга для нужд самого банка и так и на продажу.

«Газпромбанк» планирует на основе этой компании создать банк по модели «Модульбанка» (фокусируется на предпринимателях) или «Рокетбанка» (фокусируется на частных клиентах). Это случится через год-полтора.

Согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», в декабре прошлого года Газпромбанк через подконтрольные структуры зарегистрировал компанию «ГПБ Диджитал», которая занимается разработкой ПО. В «ГПБ Диджитал» наняли известных в сфере технологий специалистов и менеджеров, говорит источник «Коммерсанта». Руководитель компании — Максим Ермилов, бывший партнёром и управляющий директор по финансовому сектору в The Boston Consulting Group.