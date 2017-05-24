Герой нового интервью блога «Рунетология» на Forbes — основатель проекта Ultimate Guitar Евгений Найдёнов. Как и один из самых известных российских интернет-бизнесов «1С-Битрикс», эта компания была открыта в Калининграде, где и продолжает держать большую часть штата. Однако с точки зрения охвата аудитории она давно вышла за пределы РФ: около 40% посетителей — из США, больше 10% — из Великобритании. Начинавшийся как архив табулатур, сервис сегодня представляется собой конгломерат веб- и мобильных продуктов, которые приносят компании несколько миллионов долларов в год. […] Создатель проекта рассказал «Рунетологии» и Forbes, какие трудности пришлось преодолеть сервису, что и как в нём монетизируется, как не пропустить в команду чуждых ей людей и какие ещё рынки компания собирается захватить.

В частности Найдёнов рассказал Максиму Спиридонову, что до запуска его проекта фактически не было стандартного договора с правообладателями на гитарные табулатуры.

вот в чём была загвоздка: когда мы обратились к правообладателям, они удивились. С одной стороны, существование такого архива на просторах интернета их не слишком радовало, ведь это тоже контент, который требуется лицензировать. С другой — просто не было формы договора о лицензионных отчислениях за контент, созданный пользователями. И нам пришлось договариваться.

Процесс легализации продолжался намного дольше, чем предполагалось, но оказался полезен, так как почистил рынок от конкурентов:

Перелом произошёл в те самые семь лет, когда музыкальные издатели настоятельно просили практически все подобные сайты приостановить деятельность. И процентов семьдесят так и сделали. Даже не захотели попытаться найти решение вместе с музыкальными издателями, чтобы залицензировать свою деятельность. Поэтому с течением времени конкурентов осталось всё меньше. — Кто-то, кроме вас, сумел «обелиться» и стать полноценным бизнесом, крепко стоящим на ногах? — Я бы назвал Songsterr. Они молодцы, у них хорошие технологии. И насколько я знаю, сама команда тоже находится в России.

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Компания Найдёнова выпускает: