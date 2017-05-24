Джамел Агауа, CEO Viber, сейчас в России, рассказал в своём Facebook Фёдор Скуратов (CEO проекта Combot). Как выяснило издание vc.ru у пресс-службы мессенджера — ещё в конце апреля глава подразделения Viber в России и СНГ Евгений Рощупкин покинул компанию. Агауа возглавил мессенджер в феврале 2017 года, под его руководством проект централизует структуру управления под единый глобальный офис и отказывается от региональных менеджеров.

Viber открыл представительство в России в 2014 году. В 2017 Агауа рассказал, что Россия — важная страна для проекта, в частности поэтому Viber пошёл на локализацию персональных данных пользователей, как того требует законодательство РФ. По статистике таких сотовых операторов, как «Билайн» и «Мегафон» — Viber один из самых популярных мессенджеров России и уступает только WhatsApp.

У Viber было четверо основателей израильтян, одни из них, Игорь Магазинник, родился в Нижнем Новгороде, в 16 лет переехал в Израиль (разработка программы первоначально велась в Белоруссии), в феврале 2014 года проект выкупил японский онлайн-ретейлер Rakuten Inc.