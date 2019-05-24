23 мая на открытии торгов на NASDAQ бумаги Yandex N.V. стоили $37,28, что на 7% ниже, чем на момент закрытия днем ранее. Акции просели глубже рынка в целом (индекс NASDAQ минус 1,1% к уровню закрытия), подсчитал РБК.

Накануне произошла утечка, а позднее компания официально подтвердила перестановки в топ-менеджменте. На новую должность «управляющего директора группы компаний» назначен Тигран Худавердян, до повышения — глава Яндекс.Такси, теперь — единственный подчинённый основателя Яндекса Аркадия Воложа, и глава всех остальных работающих. Технический директор Михаил Парахин покинет свою должность (на его замену никто не назначен). Как позже пояснил Волож, кадровые перестановки обусловлены ростом бизнеса, а у Парахина закончился контракт и его семья [возвращается в США], что планировалось [sic!] еще несколько лет назад, — пересказали журналисты РБК пояснение основателя Яндекса.

23 мая Яндекс, уже после ночного объявления о смене руководства, провёл ежегодную Yet another Conference (YaC), где рассказал о эволюционном развитии известных продуктов:

Яндекс.Эфир обновился до сервиса « Мой эфир», видеозаписи в нём транслируются на основе представлений Яндекса о возможных предпочтениях зрителя и их соответствия контенту из доступных Яндексу записей. Эфир можно воспроизводить через подключающийся к телевизору аппаратный плеер Яндекс.Модуль ( формально он стоит 2000 рублей , но фактически значительно меньше , так как при покупке зритель получает несколько месяцев подписки), так же представленный на YaC.

Мой эфир», видеозаписи в нём транслируются на основе представлений Яндекса о возможных предпочтениях зрителя и их соответствия контенту из доступных Яндексу записей. Эфир можно воспроизводить через подключающийся к телевизору аппаратный плеер Яндекс.Модуль формально он стоит 2000 рублей но фактически значительно меньше так как при покупке зритель получает несколько месяцев подписки), так же представленный на YaC. Голосовой ассистент « Алиса» научился транслировать команды в некоторые устройства Philips , Redmond , Rubetek , Samsung и Xiaomi , которые можно отнести к устройствам « умного дома». Под собственным брендом Яндекс намерен продавать умную розетку , лампочку и пульт.

Алиса» научился транслировать команды в некоторые устройства Philips Redmond Rubetek Samsung и Xiaomi которые можно отнести к устройствам умного дома». Под собственным брендом Яндекс намерен продавать умную розетку лампочку и пульт. Для Яндекс.Авто разработчики анонсировали обновление — до конца года система научится подключаться к смартфонам , платить за бензин , дистанционно заводить двигатель , сигнализировать о попытке эвакуировать машину.

платить за бензин дистанционно заводить двигатель сигнализировать о попытке эвакуировать машину. Аркадий Волож пообещал вывести на московские дороги 100 автомобилей без водителя , для ускорения работы над беспилотниками.

для ускорения работы над беспилотниками. Подписка « Плюс» получила семейную разновидность , 299 рублей в месяц за 4 аккаунта , вместо 169 за каждый в привычном варианте.

Плюс» получила семейную разновидность 299 рублей в месяц за 4 аккаунта вместо 169 за каждый в привычном варианте. Партия еды , Яндекс.Еда намерены поставлять наборы полуфабрикатов не только едокам-индивидуалам в их офисы и квартиры , но и в рестораны. После заказа через Яндекс.Еду набор передаётся партнёру Яндекса , «облачному ресторану», ресторанный повар готовит заказанные и доставленные продукты и подаёт их гостям.

Мария Суханова из BCS Global Markets не считает причиной падения котировок YNDX ротацию топ-менеджмента или реакцию на анонсы YaC: «Скорее это результат сегодняшней динамики рынка акций», — пояснила РБК аналитик.