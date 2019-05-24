23 мая на открытии торгов на NASDAQ бумаги Yandex N.V. стоили $37,28, что на 7% ниже, чем на момент закрытия днем ранее. Акции просели глубже рынка в целом (индекс NASDAQ минус 1,1% к уровню закрытия), подсчитал РБК.
Накануне произошла утечка, а позднее компания официально подтвердила перестановки в топ-менеджменте. На новую должность «управляющего директора группы компаний» назначен Тигран Худавердян, до повышения — глава Яндекс.Такси, теперь — единственный подчинённый основателя Яндекса Аркадия Воложа, и глава всех остальных работающих. Технический директор Михаил Парахин покинет свою должность (на его замену никто не назначен). Как позже пояснил Волож, кадровые перестановки обусловлены ростом бизнеса, а у Парахина закончился контракт и его семья [возвращается в США], что планировалось [sic!] еще несколько лет назад, — пересказали журналисты РБК пояснение основателя Яндекса.
23 мая Яндекс, уже после ночного объявления о смене руководства, провёл ежегодную Yet another Conference (YaC), где рассказал о эволюционном развитии известных продуктов:
- Яндекс.Эфир обновился до сервиса «Мой эфир», видеозаписи в нём транслируются на основе представлений Яндекса о возможных предпочтениях зрителя и их соответствия контенту из доступных Яндексу записей. Эфир можно воспроизводить через подключающийся к телевизору аппаратный плеер Яндекс.Модуль (формально он стоит 2000 рублей, но фактически значительно меньше, так как при покупке зритель получает несколько месяцев подписки), так же представленный на YaC.
- Голосовой ассистент «Алиса» научился транслировать команды в некоторые устройства Philips, Redmond, Rubetek, Samsung и Xiaomi, которые можно отнести к устройствам «умного дома». Под собственным брендом Яндекс намерен продавать умную розетку, лампочку и пульт.
- Для Яндекс.Авто разработчики анонсировали обновление — до конца года система научится подключаться к смартфонам, платить за бензин, дистанционно заводить двигатель, сигнализировать о попытке эвакуировать машину.
- Аркадий Волож пообещал вывести на московские дороги 100 автомобилей без водителя, для ускорения работы над беспилотниками.
- Подписка «Плюс» получила семейную разновидность, 299 рублей в месяц за 4 аккаунта, вместо 169 за каждый в привычном варианте.
- Партия еды, Яндекс.Еда намерены поставлять наборы полуфабрикатов не только едокам-индивидуалам в их офисы и квартиры, но и в рестораны. После заказа через Яндекс.Еду набор передаётся партнёру Яндекса, «облачному ресторану», ресторанный повар готовит заказанные и доставленные продукты и подаёт их гостям.
Мария Суханова из BCS Global Markets не считает причиной падения котировок YNDX ротацию топ-менеджмента или реакцию на анонсы YaC: «Скорее это результат сегодняшней динамики рынка акций», — пояснила РБК аналитик.
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Roem, если вы считаете, что из 7% падения Яндекса вклад в падение дало общеее падение NASDAQ на 1.1%, то тогда вклад перестановок должен быть 7−1.1=5.9%, а не 7% как вы пишите.