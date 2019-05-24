Кинопоиск Яндекса купил права на онлайн-показ «Слуги народа», украинского сериала, который пару дней назад пропал с YouTube (но бесплатно доступен на сайте украинского ТВ-канала «1+1»). Для просмотра сериала, главную роль в котором играет Владимир Зеленский, избранный президент Украины, потребуется подписка, например Яндекс.Плюс за 169 рублей в месяц. Дистрибьютор Eccho rights продал Яндексу неэксклюзивные права, но у других легальных кинотеатров в Рунете, за исключением Netflix, записей «Слуги народа» пока просто нет.

Число запросов с названием сериала резко выросло в конце марта, перед первым туром президентских выборов, пик интереса пришёлся на конец апреля, когда проходил второй тур, рассказал «Ведомостям» представитель «Яндекса». После выборов «Слугу народа» стали искать меньше, но и сейчас интерес к сериалу в три-четыре раза выше, чем в начале года, отмечает он.

В украинском телеэфире сериал собрал 20 млн зрителей, 98 млн человек обратились к официальному YouTube-каналу «Квартала 95», творческой группы, авторов фильма. Права на показ «Слуги народа» купили Netflix, эстонский и казахский телеканалы ETV+ и «31 канал», соответственно, молдавские вещатели и теперь структуры Яндекса.