Генпродюсер «Матч-ТВ» Тина Канделаки снимает сериал по заказу Amediateka, рассказал «Ведомостям» сотрудник крупной телекомпании. Канделаки уточнила, что Amediteka заказала и оплатила ей пилотные эпизоды двух сериалов. По ее словам, пилот одного сериала уже отснят, это история отношений порноактрисы и порноактера. Канделаки — продюсер сериала, производством занимается компания Goose Goose Films. Вместе они уже выпустили сериал о футболе «Большая игра».