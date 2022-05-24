Компания «Л’Этуаль» перевела свой интернет-магазин на модель маркетплейса, рассказал представитель компании. Тестирование стартовало еще в конце января, на данный момент оно завершено. Сейчас на ее площадке уже представлено 1100 продавцов, там продается 60 000 наименований товаров под 1400 брендами, включая биологически активные добавки, продукцию для сексуального здоровья (смазки, аппараты-стимуляторы и т. д.), лекарства, аппараты для лица, технику для красоты (фены для волос, эпиляторы, массажеры для лица и тела) и цветы, говорит собеседник «Ведомостей». По его словам, в течение 2022 г. «Л’Этуаль» планирует дополнительно привлечь на маркетплейс еще около 140 000 товаров для красоты и здоровья. Товары, успешно зарекомендовавшие себя на маркетплейсе, могут быть затем представлены и в розничных магазинах сети, отметил представитель ритейлера.

Как считают опрошенные «Ведомостями» эксперты, «Л’Этуаль» хочет компенсировать часть выпадающих из-за за санкций товаров за счет параллельного импорта. В начале мая Минпромторг опубликовал перечень товаров и брендов для параллельного импорта — их можно будет ввозить в страну без согласия правообладателя. Состоящий из 23 страниц список включает товары и материалы сотен иностранных брендов, в том числе «косметические или туалетные средства» Prada, Armani, Yves Saint Laurent и другие. В первую очередь в него вошли компании, которые в конце февраля и в течение весны объявили о прекращении поставок в Россию или об уходе с российского рынка. Ответственность за импорт продукции без разрешения от правообладателей, не попавших в список, в стране сохраняется.