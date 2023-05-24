Бесконтрольное развитие рекомендательных сервисов может привести к политической поляризации общества, продвижению фейковых новостей и «риторик ненависти», отмечается в аналитической справке, подготовленной подведомственным учреждением Роскомнадзора – ФГУП «Главный радиочастотный центр». «В основе рекомендательных алгоритмов лежит использование искусственного интеллекта, будь то довольно простые модели логистической регрессии или наиболее продвинутые версии глубоких нейронных сетей. Поэтому можно смело утверждать, что ИИ – ключевой компонент популярных социальных сетей», – пишут авторы документа. ИИ же, отмечают специалисты ГРЧЦ, при распространении контента «часто отдает предпочтение спорной, разжигающей вражду и недостоверной информации, поскольку именно такой контент привлекает больше внимания пользователей и ведет к повышению вовлеченности и взаимодействия с платформой».

«В результате социальные сети могут спровоцировать политическую поляризацию и продвигать дезинформацию», – делает вывод ГРЧЦ. В пример ГРЧЦ приводит статистику социальной сети Facebook, согласно которой 64% всех новых подписчиков экстремистских групп пришли в них через рекомендации. Также ГРЧЦ ссылается на статистику системы мониторинга поисковой выдачи, которую использовали республиканцы для аналитики рекомендаций в интернете в преддверии выборов в США в 2020 г. Тогда исследователи отмечали существенный перекос в результатах поиска Google в пользу демократов. Аналогичных примеров из работы российских рекомендательных сервисов в ГРЧЦ не назвали. По словам представителя Роскомнадзора, данная справка не готовилась к какому-то конкретному мероприятию, ее написали в рамках текущей внутренней работы ФГУП ГРЧЦ. Подготовка документа осуществлялась на фоне обсуждения законопроекта о регулировании рекомендательных сервисов. С инициативой по его разработке в начале этого года выступал зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. В апреле 2022 г. РБК со ссылкой на источники сообщал, что законопроект, под действие которого должны попасть соцсети, видеохостинги, онлайн-кинотеатры, поисковые системы, маркетплейсы и др., должны внести в Госдуму до конца весенней сессии.