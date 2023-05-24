Совет Федерации рассматривает проект постановления "О реализации налоговой политики в целях обеспечения экономического роста".

"Рекомендовать правительству проработать вопрос о дальнейшем совершенствовании налогообложения доходов, получаемых организациями и физическими лицами от осуществления ими деятельности в интернете", - говорится в постановлении Совфеда.

Как пояснил ТАСС глава комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, речь идет в том числе о блогерской деятельности. В свою очередь зампред комитета Андрей Епишин не исключил, что для создания механизма налогообложения в этой сфере нужно будет подготовить соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ. При этом он отметил, что рекомендация направлена именно на дальнейшее совершенствование работы по налогообложению доходов от деятельности в интернете, речь не идет о разработке нового законопроекта. "Условно, если вся деятельность [блогера]связана, например, со страницей в социальной сети, весь оборот, реклама, все мероприятия связаны с ней, то он все это суммирует и [находится] на общей системе налогообложения. Либо [можно] придумать специальный режим налогообложения для таких ситуаций", - сказал ТАСС Епишин, уточнив, что возможные механизмы налогообложения в этой сфере на данный момент с правительством подробно не обсуждались.

Конкретная политика и меры ФНС относительно "блогеров" пока находятся на стадии обсуждений между регуляторами, но уже понятно, что в русском языке слово "блогер" внезапно и заметно изменило своё значение. Несколько дней назад Владимир Путин согласился с предложением представительницы цыган запретить называть инфоцыган инфоцыганами, так как это обижает цыган. Пока запрет введён не был.

Инфоцыган упомянул в своем интервью ТАСС и глава следственного комитета Александр Бастрыкин. По его словам, последние дела против инфоцыган - это "первые подобные дела", хотя уход от налогов не является чем-то, с чем регуляторы до сих пор не встречались. На инфобизнесменов обратили внимание недавно. Никаких проблем в деятельности инфобизнесменов, кроме уклонения от налогов, Бастрыкин не отметил.

Но рассказал о преступлениях в Интернете вообще.

За 2022 год следователями ведомства расследовано 15 611 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, из которых 11 144 — тяжкие и особо тяжкие. За три месяца количество таких расследованных дел составило 4 630, из которых 3 673 — тяжкие и особо тяжкие. Расследование таких деяний представляет особую сложность и связано с организационными трудностями, обусловленными их спецификой, неочевидностью, зачастую межрегиональным и международным характером.

Председатель СК упомянул в качестве нового подлежащего регулированию явления и треш-стримы, в которых убивают и калечат людей. Прогресс решения этой проблемы находится на стадии "предложено рассмотреть вопрос".

— А что в таком случае государство может предложить подросткам? — Задача государства в данном случае заключается в том, чтобы создать условия для развития у молодежи системы ценностей, позволяющей не только сформировать адекватное отношение к такому контенту, но и реализовать себя, принести пользу обществу. В этом направлении уже ведется серьезная работа профильных ведомств, в том числе Росмолодежи. Следственный комитет для студентов и кадет ведомства реализует большой спектр образовательных программ, культурно-патриотических мероприятий, направленных на формирование морально-нравственных ориентиров. Россия нуждается сегодня в идеология, иначе будущего может не быть. Без национальной идеи, которая будет основана на духе патриотизма, исторических свершениях, достижениях, мы не сможем создать сильное государство

(оригинальная орфография и пунктуация ТАСС в цитатах сохранены).