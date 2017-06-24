Региональные сайты «Ростелекома», входящие в макрорегиональный филиал «Центр», распространили объявление об изменении скорости передачи данных интернет доступа:

«При достижении порога потребления входящего Интернет-трафика в размере 1 Тбайт (1 ТБ= 1 048 576 Мбайт) на безлимитных тарифных планах телематических услуг связи в течение расчетного периода (один календарный месяц) вводится ограничение скорости передачи данных до 64 Кбит/с».

В приложенной к объявлению оферте (.doc) указано, что ограничения вступят в силу 1 июля 2017 года и появятся на услугах макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» и подчинённых ему региональных филиалов. По состоянию на субботу 24 июня, объявление об изменениях в тарифе опубликованы на всех региональных сайтах Центрального Федерального округа, кроме сайтов для абонентов из Москвы и Московской области. На сайтах «Ростелекома» для других Федеральных округов обнаружить похожих изменений не удалось.

Об ограничениях, сворачивании полного «анлима», «Ростелеком» предупредил: Белгородскую, Брянскую, Владимирскую, Воронежскую, Ивановскую, Калужскую, Костромскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Рязанскую, Смоленскую, Тамбовскую, Тульскую, Тверскую и Ярославскую области. Параллельно с вводом ограничения «Ростелеком» поменял стоимость тарифных планов интернет-доступа, см. другие новости оператора на соответствующих региональных сайтах.

Оценка Roem.ru: общий объём суточного трафика в домохозяйстве у одного из редакторов, подключённых через «Ростелеком» — это чуть больше 6 Гб в день (~ 200 Гб в месяц). В квартире к интернету подключена пара компьютеров, плюс телефон и планшет по Wi-Fi. Посещаются веб-страницы, иногда с фильмами для просмотра онлайн, или музыкальные сервисы; мобильные приложения телефона-планшета соединяются без ограничений, в том числе мультимедийные; торренты не качаются и не раздаются. Ограничение в 1 Тб выглядит необременительно, если у семьи нет необходимости качать, например, 4K видео, сериалы методом «все сезоны в BluRay» и блокчейн биткоина. Теоретически 1 Tб в месяц хватит на 4−5 семей со схожими потребностями в трафике. Новые условия обслуживания позволяют «Ростелекому» рассчитывать, что по одному оплаченному соединению будет подключаться не больше ~ 4−5 семей с низким интересом к «тяжёлому» контенту.

Ситуация будет выглядеть иначе, как только в домохозяйстве появляется необходимость, например, качать сериалы в максимальном качестве. Один сезон «Игры престолов» или «Во все тяжкие» легко может занимать до 200 Гб. Если каждый день смотреть по одной серии сериала, за месяц только 1 сериал потребует ~ 600 Гб трафика, если сериалов будет два — разрешённого 1 Тб в месяц домохозяйству не хватит.

Летом 2016 года Президент подписал антитеррористический законопроект депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова. По нормам закона (они вводятся в действие поэтапно и сейчас во всей полноте ещё не применяются) провайдеры обязаны делать и хранить копию пользовательского трафика. Фиксированные операторы связи (подобные «Ростелекому») при реализации норм закона Яровой могут попасть «в существенно более затратную ситуацию» по сравнению с мобильными, поскольку их трафик тяжелее, объяснил в апреле 2017 года президент и совладелец «Эр-телеком холдинга» Андрей Кузяев. Предприниматель подсчитал, что расходы «ЭР-Телекома» на исполнение «закона Яровой» будут равны всем инвестициям в «ЭР-Телеком» за предыдущие 16 лет. Минимум 5 интернет-площадок и 10 операторов связи до 1 августа 2017 года в трех-четырех регионах проводят испытания «закона Яровой». В 2016 году дочерняя компания «Ростелекома» «Гипросвязь» подсчитала, что ежегодные затраты всех операторов на исполнение «Закона Яровой» сравняются с доходами всей отрасли за год — 1,5 трлн руб. В июне 2016 Совет Федерации поручил бизнесу взять триллионные расходы «на себя» (то есть собрать нужные средства с абонентов). Несколько недель спустя аналитики «Газпромбанка» (3-й по величине активов банк России, регулярно участвующий в сделках на IT-рынке), в том числе по результатам обсуждения с операторами, допустили, что исполнение закона власти оплатят себе сами — прямых сборов с абонентов, повышения цен на доступ в разы, не будет.