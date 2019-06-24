«В связи с урегулированием спора мы отказываемся от исковых требований в полном объеме», — сообщил представитель кинокомпании Kinodanz в подмосковном красногорском райсуде, передал RNS.

С начала июня кинокомпания Kinodanz угрожала автору BadComedian Евгению Баженову штрафом в 1 млн рублей и перспективой закрытия видеоблога с 660 млн просмотров, формальным поводом было использование кадров фильма в рецензии на него, фильм Баженову не понравился. Позднее выпад Kinodanz против BadComedian привёл к тому, что продюсеров уличили в занятиях «криптой» и в других, экзотических для киношников, занятиях.